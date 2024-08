Tragico incidente ad Aprilia: cade dalla moto e viene investita da un furgone

Incidente mortale ad Aprilia: 19enne cade dalla moto e viene investita da un furgone-pirata. La ragazza è morta sul colpo, l’autista del mezzo che l’ha travolta non si è fermato

Si sporge dalla moto, viene probabilmente colpita violentemente dal cassone di un camion che passava sulla corsia opposta, per essere poi catapultata a terra e investita a sua volta da un furgone: è morta così sul colpo una 19 enne rumena, nelle prime ore di questa mattina, lunedì 12 agosto, ad Aprilia, alle porte di Campoleone, lungo la via Nettunense. L’autista del furgone, dopo l’urto, non si è fermato: sarebbero ancora in corso le ricerche e le indagini da parte dei carabinieri di Aprilia.

Queste le dinamiche dell’incidente mortale, secondo le prime ricostruzioni: la ragazza era passeggera di una moto guidata da ragazzo di 22 anni, residente ad Aprilia, quando si sia sporta per guardare in avanti e pare sia stata colpita dal cassone di un camion che procedeva nel senso contrario, in modo così da perdere l’equilibrio e cadere a terra sulla corsia opposta. Nel frattempo è stata colpita da un furgone in transito ed è morta sul colpo. L’autista del mezzo non si è fermato a prestarle soccorso e si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Il fatto è accaduto in via Nettunense al km 15, in direzione Anzio. Sul posto sono arrivati i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia con altre gazzelle di militari, giunti anche dalla vicina Lanuvio per chiudere la strada, il cui il traffico è stato riaperto intorno alle 7.30.