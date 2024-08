TeatroBasilica: il 26 settembre al via la sesta stagione, gli spettacoli in cartellone

Dal 26 settembre, al via la sesta stagione del TeatroBasilica dal titolo “PERSONE – una stagione dedicata al pubblico”: gli spettacoli

Come tutti sanno, il termine “persona”, prima in etrusco e poi in latino, corrispondeva alle maschere degli attori di teatro, passò poi a indicare il personaggio rappresentato e infine, nel tempo, l’individuo, l’essere umano.

In questi sei anni di “resistenza” teatrale nella città di Roma, abbiamo compreso l’importanza del TeatroBasilica. Oggi, più che mai, il teatro è luogo necessario affinché le persone di una comunità possano incontrarsi. Chi sceglie di entrare in un teatro desidera investire la propria libertà, il proprio tempo, per vivere e sperimentare la “relazione”. Il teatro non esisterebbe senza la prossimità dell’“uno con l’altro”, perché esso si attua sempre in una magica equazione fatta di persone.

Così la stagione 2024/2025 è dedicata a tutti i nostri spettatori, le “Persone” che convengono e che converranno nel TeatroBasilica. In questi anni sono state molte e noi abbiamo vissuto la commozione per l’affetto che ci hanno dimostrato. Hanno apprezzato o criticato gli spettacoli che con cura e dedizione, ogni anno insieme al Gruppo della Creta, creiamo e selezioniamo per loro ma soprattutto hanno abbracciato un progetto artistico e culturale proposto da uno spazio libero e calato nel proprio tempo.

Il nostro cartellone teatrale vuole essere una cura priva di controindicazioni.

Ippocrate, il padre della medicina, per guarire i suoi pazienti per prima cosa li allontanava dalla vita quotidiana e li portava nell’isola di Kos. Sull’isola prescriveva ai suoi pazienti, oltre al riposo e al digiuno, di vedere almeno tre tragedie e una commedia.

Daniela Giovanetti e Alessandro Di Murro

Il TeatroBasilica conferma le direttrici principali del proprio progetto artistico e attraverso di esse rinnova la propria identità. Il Basilica è il teatro su Roma della drammaturgia italiana, delle nuove proposte dell’ultima generazione di teatranti, dove si possono vedere o rivedere alcuni tra i migliori spettacoli del panorama teatrale contemporaneo.

In questi anni sono stati tantissimi i drammaturghi italiani che hanno presentato i propri testi nel nostro spazio. Anche quest’anno ospiteremo scrittori differenti per età e stile, fautori del nuovo teatro come Niccolò Fettarappa, Matteo Gatta, Giovanni Onorato, Tommaso Emiliani, Fabio Pisano, Teodoro Bonci Del Bene, Gianni Guardigli, Alberto Bassetti e Pier Lorenzo Pisano.

Molti sono stati gli artisti che in questi anni hanno riconosciuto nel TeatroBasilica lo spazio del contemporaneo su Roma e anche quest’anno ospiteremo vecchi amici e nuove conoscenze che abiteranno il nostro spazio come Daria Deflorian, Vetrano/Randisi, Gli Omini, Marco Sgrosso, I Sacchi di Sabbia, Barletti/Waas, Ciro Masella e Francesco Villano, Manuel Giliberti, Francesco Alberici, Frosini/Timpano, Paolo Valerio, Andrea Cosentino, Gioia Salvatori e Paolo Mazzarelli.

Ma il Basilica vuole essere soprattutto la bottega del teatro che verrà. Per questo abbiamo invitato a presentare la loro ricerca ad alcune tra le compagnie più interessanti del teatro italiano del futuro come Greta Tommesani e Federico Cicinelli, il collettivo BEstand, gli artisti di Labirion Officine Trasversali e il Gruppo RMN.

Il mese di dicembre sarà incentrato su Shakespeare con tre progetti: La tragedia di Amleto, principe di Danimarca con la traduzione di Nadia Fusini, la regia di Alessandro Fabrizi e Alessio Esposito nel ruolo di Amleto; una versione in lingua originale dell’Enrico V interpretata da Solimano Pontalloro e una contemporanea rilettura dell’Amleto di Marco Cacciola.

Il TeatroBasilica si apre per la prima volta all’ospitalità di una compagnia internazionale: i Poetic Punkers che dal Belgio presenteranno la loro ultima produzione Mario e Maria.

La compagnia residente Gruppo della Creta e la direttrice artistica Daniela Giovanetti presenteranno in stagione due spettacoli: “Beati voi che pensate al successo noi soli pensiamo alla morte al sesso” intorno alle opere di Rodolfo Wilcock e “Il Dio dell’Acqua” per la scrittura di Gianni Guardigli.

La serata inaugurale del 26 settembre sarà condotta da Antonio Calenda e dedicata ad Alessandro Preziosi.

L’apertura della stagione sarà incentrata sulla nuova drammaturgia. Il 28 settembre verrà organizzata la festa di inizio stagione del TeatroBasilica. Durante la giornata verranno letti i testi che sono stati realizzati in occasione del progetto “P.S. Prima stesura”, organizzato dal TeatroBasilica, ideato da Pier Lorenzo Pisano e finanziato dal Comune di Roma.

Una singolare novità, nell’ambito della stagione, sarà il progetto “La stanza dello Spirito e del Tempo” che consiste in incontri condotti dagli artisti ospiti in stagione; un modo per mettere in contatto le pratiche e la comunità teatrale romana. Le giornate di scambio variano dai due ai cinque giorni e saranno distribuite per tutta la stagione.

Vi saranno, inoltre, eventi multidisciplinari come la mostra fotografica in memoria di Marcello Norberth, un evento letterario condotto da Davide Brullo, incontri di approfondimento sulla geopolitica del Limes Club e presentazione di libri.

Continua la collaborazione con Marco Folco e gli ascolti di musica elettronica con il progetto Portraits curato da Miniera Roma. Gli eventi si terranno la domenica sera con artisti provenienti da tutto il mondo.

Il TeatroBasilica sarà abitato da tantissime altre attività perché, ormai il nostro pubblico lo sa, noi non chiudiamo mai.

Note sulla grafica del TeatroBasilica

Negli ultimi anni, attraverso la stagione grafica, abbiamo sempre viaggiato dalle coordinate sparse per il mondo per poi passare a scoprire l’universo; lo scorso anno siamo andati nel micro, scoprendo muffe, miceli ed ife: un percorso straordinario.

Con questa stagione il viaggio invece sarà più personale: le foto utilizzate provengono da archivi familiari e ritraggono quello che, in un modo o in un altro, sono le nostre radici.

Una sorta di lessico familiare ma senza nostalgia: solo la volontà di riconoscere il nostro passato mentre viviamo il presente.

IL CALENDARIO DELLA STAGIONE DEL TEATRO BASILICA

26 settembre 2024

serata inaugurale condotta da Antonio Calenda e dedicata ad Alessandro Preziosi

15 | 20 ottobre 2024

FALLONGO/CAPUTO/

I MEZZALIRA

Panni sporchi fritti in casa

scritto da Agnese Fallongo

con Agnese Fallongo, Tiziano Caputo

e Adriano Evangelisti

regia Raffaele Latagliata

musiche originali Tiziano Caputo

scenografie Andrea Coppi – costumi Daniele Gelsi

Una produzione Teatro de Gli Incamminati

in collaborazione con Ars Creazione e Spettacolo

Distribuzione PigrecoDelta

25 | 28 ottobre 2024

GILIBERTI/BASSETTI

Harem

Di Alberto Bassetti

Prodotto da Associazione Città Teatro In collaborazione con VersoArgo

Regia di Manuel Giliberti

Aiuto Regia Giovanni Ragusa – Costumi Lidia Agricola

Musiche originali di Antonio Di Pofi – Movimenti scenici di Serena Cartia – Scene Giovanni Ragusa

Con Simonetta Cartia, Deborah Lentini, Annalisa Insardà, Cecilia Mati Guzzardi e con Emanuele Puglia

2 | 3 novembre 2024

GIOVANNI GRECO

Jarrusu. Perché e come morì Pasolini

di e con Giovanni Greco

7 | 10 novembre 2024

VETRANO/RANDISI

Totò e Vicé

di Franco Scaldati

regia e interpretazione di ENZO VETRANO E STEFANO RANDISI

disegno luci di Maurizio Viani – costumi di Mela Dell’Erba

tecnico luci e audio: Antonio Rinaldi

14 | 17 novembre 2024

GRUPPO DELLA CRETA

BEATI VOI

CHE PENSATE AL SUCCESSO NOI SOLI PENSIAMO ALLA MORTE E AL SESSO

intorno alle opere di Juan Rodolfo Wilcock

uno spettacolo del Gruppo della Creta

drammaturgia di Tommaso Cardelli, Alessandro di Murro e Tommaso Emiliani

regia di Alessandro Di Murro

con Jacopo Cinque, Alessio Esposito, Amedeo Monda e Laura Pannia

costumi Giulia Barcaroli

disegno luci Matteo Ziglio

direttrice organizzativa Bruna Sdao – direttore della comunicazione Cristiano Demurtas

Lo spettacolo ha debuttato presso il festival Colpi di Scena nel Teatro Diego Fabbri di Forlì

nell’ottobre del 2023

21 | 24 novembre 2024

TOMMESANI/CICINELLI

CA-NI-CI-NI-CA

di Greta Tommesani

drammaturgia e messa in scena Greta Tommesani e Federico Cicinelli con la

collaborazione di Daniele Turconi – cura del movimento Beatrice Pozzi e Angela Piccinni

scene Rosita Vallefuoco – luci Raffella Vitiello – suono Jacopo Ruben Dell’Abate

produzione Cranpi, 369gradi e Romaeuropa Festival

con il contributo di MiC- Ministero della Cultura

con il sostegno di Carrozzerie | n.o.t, Teatro Biblioteca Quarticciolo

con il supporto di Residenza IDRA e Teatro del Lemming nell’ambito del

progetto CURA 2023

DEBUTTO: Romaeuropa Festival 2023

28 | 29 novembre 2024

GLI OMINI

La coppa del santo

scritture di Giulia Zacchini

disegni di Luca Zacchini

con Luca Zacchini e Francesco Rotelli

30 novembre | 1° dicembre 2024

COLLETTIVO BEstand

Dov’è la vittoria?

Di Agnese Ferro, Giuseppe Maria Martino, Dario Postiglione

Regia Giuseppe Maria Martino

Aiuto regia Dario Postiglione

Con Martina Carpino, Luigi Bignone, Antonio Elia

Disegno Luci Sebastiano Cautiero

Scene Carmine De Mizio

Costumi Federica De Mizio

Costumi Federica Terracina

Produzione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale – Casa del Contemporaneo

Premio Neiwiller di Artec Napoli 2020

Premio L’Artigogolo 2019, pubblicazione del testo per la casa editrice ChiPiùNeArt

Menzione Speciale per la migliore attrice (Martina Carpino) al premio Nuove Sensibilità 2.0 del Teatro Pubblico Campano

Premio del pubblico al Festival Inventaria 2019

5 | 8 dicembre 2024

LABIRION O.T.

Gassa d’amante

da un’idea di Sofia Guidi

composizione scenica e drammaturgia a cura di Valerio Leoni

direzione attorale a cura di Sofia Guidi

con Sofia Guidi, Juliana Azevedo, Mattia Parrella, João Silva, Davide Ventura

scene e costumi a cura di Federica De Tora

attrezzeria a cura di Sharon Tomberli

uno spettacolo di Labirion Officine Trasversali

10 | 15 dicembre 2024

FABRIZI/FUSINI

La tragedia di Amleto, principe di Danimarca

di William Shakespeare

Traduzione di Nadia Fusini

Regia Alessandro Fabrizi.

Assistente alla regia Silvia Ignoto

Costumi di Marina Sciarelli

Musiche di Giovanni Ciaffoni e Gianluca Misiti

Con Maria Vittoria Argenti, Francesco Buttironi, Alessio Del Mastro, Alessio Esposito, Alessandro Fabrizi, Laura Mazzi, Salvatore Palombi, Clemente Pernarella.

17 dicembre 2024

CASA SHAKESPEARE

ENRICO V – Se vuoi la pace prepara la guerra

Di William Shakespeare e Andrea De Manincor

Regia Solimano Pontarollo

Aiuto Regia Beatrice Zuin.

Con Solimano Pontarollo

Disegno luci Francesco Bertolini

Video proiezioni Francesco Corso

Costumi Sycamore T Company

20 | 21 dicembre 2024

MARCO CACCIOLA

Io sono solo Amleto

di e con Marco Cacciola

drammaturgia a cura di Marco Cacciola e Marco Di Stefano

con testi originali di Marco Cacciola, Lorenzo Calza, Marco Di Stefano, Letizia Russo

Immagine di locandina di Lorenzo Pari – Foto di scena di Luca Del Pia

audio live e video Marco Mantovani – luci Fabio Bozzetta

assistente alla regia Carlotta Viscovo

produzione e distribuzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale

sì ringrazia InBalia / Residenza IDra / Manifattura K

9 | 12 gennaio 2025

LAMANTIA/GATTA

Gramsci Gay

Interpretato da Mauro Lamantia

Drammaturgia di Iacopo Gardelli

Regia di Matteo Gatta

Una produzione Studio Doiz e Accademia Perduta / Romagna Teatri

Tecnica e voce di Mattia Sartoni

Costumi e scene di Gaia Crespi

16 | 19 gennaio 2025

FRANCESCO ALBERICI

Diario di un dolore

Tratto dall’omonimo libro di Lewis e dall’autoritratto di Franz Ecke, collaboratore della rivista Frigidaire, un lavoro che ragiona sulle rappresentazioni possibili del dolore rispetto alle intimità di ciascuno.

un progetto di Francesco Alberici

con la collaborazione di Astrid Casali, Ettore Iurilli, Enrico Baraldi

in scena Astrid Casali, Francesco Alberici

produzione SCARTI Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione, Teatro Piemonte Europa residenze Murmuris, Olinda, Lab 121

23 | 26 gennaio 2025

GIOVANNI ONORATO

A.L.D.E

ideazione e direzione di Giovanni Onorato

con Giovanni Onorato e Mario Russo

musiche di Mario Russo e Lorenzo Minozzi

disegno luci Fabrizio Cicero

costumi e foto di Chiara Corradini

consulenza alla drammaturgia Claudio Larena e Giulia Scotti

produzione, organizzazione e amministrazione Valentina Bertolino, Silvia Parlani e Martina Merico

comunicazione Francesco Di Stefano

sì ringrazia Daria Deflorian per il prezioso sguardo

vincitore della menzione speciale Premio “tuttoteatro.com” Dante Cappelletti

finalista Biennale College e Premio Alberto Dubito

prodotto da Index Muta Imago e Romaeuropa Festival

residenza produttiva Carrozzerie n.o.t

con il sostegno di Angelo Mai Occupato, Ex-Mercato di Torre Spaccata, Fienile Fluò, Settimo Cielo e Teatro Biblioteca Quarticciolo

30 gennaio | 2 febbraio 2025

GRUPPO RMN

Rimini

Da un’idea di Giulia Quadrelli

uno spettacolo di Gruppo RMN

con Leonardo Bianconi, Luisa Borini, Leo Merati, Giulia Quadrelli, Chiara Sarcona

drammaturgia Giulia Quadrelli e Francesco Tozzi

regia Mario Scandale

video Leo Merati

luci Camilla Piccioni

sì ringrazia per il supporto il Comune di Rimini

Spettacolo finalista del Bando RADAR promosso da ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione

Spettacolo vincitore della VIII edizione di Direction Under 30 del Teatro Sociale di Gualtieri, luglio 2021

Debutto nazionale al Festival Todi Off, settembre 2021

Finalista premio In-Box 2022

13 | 16 febbraio 2025

GIOVANETTI/GUARDIGLI

Il Dio dell’acqua

di Gianni Guardigli

con Daniela Giovanetti e Amedeo Monda

regia di Alessandro Di Murro

direzione musicale Enea Chisci

musiche di Amedeo Monda

costumi Giulia Barcaroli

disegno luci Matteo Ziglio

assistente alla regia Tommaso Emiliani – direttrice organizzativa Bruna Sdao

direttore della comunicazione Cristiano Demurtas

prodotto dal Gruppo della Creta e dal TeatroBasilica

Debutto TeatroBasilica dicembre 2023.

19 | 23 febbraio 2025

FROSINI/TIMPANO

Acqua di colonia

Testo, regia, interpretazione Elvira Frosini e Daniele Timpano

Consulenza Igiaba Scego

Voce del bambino Unicef – Sandro Lombardi

Aiuto regia e drammaturgia Francesca Blancato

Scene e costumi Alessandra Muschella e Daniela De Blasio

Disegno luci Omar Scala

Progetto Grafico Valentina Pastorino

Uno spettacolo di Frosini/Timpano

Produzione Gli Scarti, Kataklisma teatro

Con il contributo produttivo di Romaeuropa Festival, Teatro della Tosse,

Accademia degli Artefatti

Con il sostegno di Armunia Festival Inequilibrio

Si ringrazia Teatro di Roma, C.R.A.F.T. Centro Ricerca Arte Formazione Teatro

Finalista Premio Ubu 2017 come miglior nuovo testo italiano

Selezione Eurodram 2018

27 febbraio | 2 marzo 2025

PISANO/COSENTINO/SALVATORI

Totale

drammaturgia e regia Pier Lorenzo Pisano

con Gioia Salvatori, Andrea Cosentino

scene Rosita Vallefuoco

luci Raffaella Vitiello

musiche originali Francesco Leineri

costumi Raffaella Toni

aiuto regia Valeria Patota

produzione Cranpi

con il contributo di MiC – Ministero della Cultura

in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

con il sostegno di Teatro Biblioteca Quarticciolo, Gruppo della Creta

13 | 16 marzo 2025

PAOLO MAZZARELLI

Orazio

incautamente ispirato dall’Amleto di W. Shakespeare

testo e regia Paolo Mazzarelli

con Antonio Bandiera, Beatrice Vento, Francesco Jacopo Provenzano, Paolo Mazzarelli

scene e costumi Paola Castrignanò

sound design e musiche originali Luca Canciello

luci Carlo Pediani

maschere Tiziano Fario

aiuto regista Gianluca Bonagura

produzione Teatro Stabile di Bolzano – a. ArtistiAssociati – Compagnia Umberto Orsini

18 | 19 MARZO 2025

MARCO SGROSSO

A colpi d’ascia

di Thomas Bernhard

traduzione Agnese Grieco e Renata Colorni

riduzione drammaturgica, regia e interpretazione Marco Sgrosso

musiche dal vivo Cristiano Arcelli

sassofoni, flauto traverso melodica e clarinetto basso

disegno luci Loredana Oddone

cura del suono Roberto Passuti

un ringraziamento ad Elena Bucci per la sua preziosa voce

con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Comune di Russi

20 | 23 marzo 2025

I SACCHI DI SABBIA/COMPAGNIA LOMBARDI-TIEZZI

Andromaca

da Euripide

uno spettacolo de I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica

con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano

produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi in co-produzione con I Sacchi di Sabbia

con il sostegno di Mic, Regione Toscana

27 | 30 marzo 2025

BARLETTI/WAAS

Monologo della buona madre/Ashes to ashes

di Lea Barletti e Werner Waas

Uno spettacolo di Compagnia Barletti/Waas

di e con Lea Barletti

regia di Lea Barletti e Werner Waas

Musiche originali e sound design di Luca Canciello

con la partecipazione in scena di Werner Waas

Produzione Barletti/Waas con il sostegno di ITZ Berlin

1 | 2 aprile 2025

MASELLA/VILLANO

L’eterno marito

Da Fëdor Dostoevskij

Libero adattamento di Davide Carnevali

Regia di Claudio Autelli

Con Ciro Masella e Francesco Villano

In video Sofija Zobina e Lia Fedetto

Scene Maddalena Oriani – Disegno luci Omar Scala

Musiche originali e sound design Gianluca Agostini

Costumi Margherita Platé – Film-making Alberto Sansone

Responsabile tecnico Emanuele Cavalcanti – Assistente alla regia Valeria Fornoni

Co-Produzione LAB121 – TrentoSpettacoli

Con il sostegno di NEXT laboratorio delle idee per la produzione e programmazione dello spettacolo lombardo, edizione 2022/2023 | Regione Lombardia

Fondazione Caritro | Provincia Autonoma di Trento

Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento

4 | 6 aprile 2025

TEODORO BONCI DEL BENE

Dati sensibili: New Constructive Ethics

di Ivan Vyrypaev

traduzione e regia Teodoro Bonci del Bene

con Teodoro Bonci del Bene

aiuto regia Francesca Gabucci

costumi Medina Mekhtieva

luci Davide Riccardi

produzione Teatro Nazionale di Genova

10 | 13 aprile 2025

NANDO PAONE/FABIO PISANO

Sagoma

di Fabio Pisano

per e con Nando Paone

e con Matteo Biccari

regia e luci Davide Iodice

assistente alla regia Carlotta Campobasso

collaborazione Francesco Guardascione e Francesco Piciocchi

organizzazione e comunicazione Gabriella Diliberto

produzione Artgarage – Teatro

15 | 17 aprile 2025

POETIC PUNKERS

Mario e Maria

scrittura testo Natalia Vallebona e Faustino Blanchut

coreografia, regia, scenografia e costumi Natalia Vallebona

drammaturgia Faustino Blanchut

interpretato da Faustino Blanchut, Julia Färber Data, Marianna Moccia, Florian Vuille

drammaturgia sonora Patrick Belmont

disegno luci Quentin Maes

produzione Poetic Punkers ASBL

co-produzione Théâtre Les Riches-Claires, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

con il sostegno di La Maison des cultures de Saint-Gilles, ADLIB’S Attic, Centre Culturel de Chénéé

23 | 27 aprile 2025

FETTARAPPA/GUERRIERI

La Sparanoia

Atto unico senza feriti gravi purtroppo

co-produzione Sardegna Teatro – Agidi

Con il sostegno di Armunia Teatro, Spazio Zut, Circuito Claps, Officine della cultura

con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri

progetto ideato e scritto da Niccolò Fettarappa – contributo intellettuale Christian Raimo

regia Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri

assistente alla regia Giulia Bartolini

Si ringrazia Carrozzerie n.o.t.

5 | 11 maggio 2025

DARIA DEFLORIAN

Lapinova e le altre

INDEX presenta

Lapinova e le altre

da Virginia Woolf a Alice Munro

con: Daria Deflorian, Monica Demuru, Monica Piseddu e altre in via di definizione

Letture a teatro a cura di Daria Deflorian

Ogni sera un racconto di un’autrice del Novecento. Abbiamo scelto storie che hanno al centro una figura femminile. Spesso sgangherata o ribelle, apparentemente stralunata o docile, ma mai, mai acquietata.

16 | 17 maggio 2025

PAOLO VALERIO

Il muro trasparente. Delirio di un tennista sentimentale

a cura di Monica Codena, Marco Ongaro e Paolo Valerio

con Paolo Valerio

scena Antonio Panzuto – progetto fonico Nicola Fasoli

disegno luci Marco Spagnolli

luci Davide Comuzzi, Alessandro Macorigh

una coproduzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Teatro Stabile di Verona

26 | 30 maggio 2025

NEL BLU Esplorando gli orizzonti della danza contemporanea

rassegna di danza contemporanea organizzata da TeatroBasilica e Gruppo della Creta.

La rassegna nasce dalla volontà di dare spazio ad artisti che siano in contatto con il presente e che guardino al futuro, sia nella loro ricerca coreografica e di linguaggio corporeo che nella scelta delle tematiche che portano in scena.

INFORMAZIONI

Il “TeatroBasilica” è diretto dall’attrice Daniela Giovanetti, il regista Alessandro Di Murro. Organizzazione del collettivo Gruppo della Creta e un team di artisti e tecnici. Supervisione artistica di Antonio Calenda. Tutte le info sul TeatroBasilica a questo link:

https://www.teatrobasilica.com/chi-siamo

Orari:

Dal martedì al sabato ore 21:00 – domenica 16:30

Prezzi: Biglietto intero € 18,00

Biglietto ridotto € 12,00 (studenti, under 26, operatori)

Biglietto online € 15,00

Carnet 4 spettacoli € 40,00

Dove siamo:

Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma

www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519