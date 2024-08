Sbazzee torna con “ma come sto facendo?”, il nuovo singolo

Ma come sto facendo? è il secondo singolo in vista del primo concept album dell’artista Sbazzee: audace, sperimentale e con una forte sensibilità

Musa Factory presenta ma come sto facendo?, nuovo singolo dell’artista italo-libanese classe ‘99 Sbazzee disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. È il secondo brano che anticipa l’esordio discografico di Sbazzee prodotto da Ed Emmekappa/Musa Factory, distribuito da Believe e realizzato con il contributo di Nuovo Imaie.

ASCOLTA IL BRANO: https://bfan.link/ma-come-sto-facendo

“Ma come sto facendo?” è la domanda che ultimamente Sbazzee si sta ponendo più spesso. Il brano affronta la tensione che si viene a creare tra la volontà di cambiare la propria vita e l’assenza però di una reale prospettiva, che dia la spinta necessaria a realizzare questo cambiamento, creando così un loop di indecisione cronica.

Il contesto in cui si vive spesso non permette l’espressione personale ed artistica finendo per spegnere ogni scintilla di ispirazione, annichilendo la propria vita e perdendone il senso.

Porsi questa domanda così semplice è solo l’inizio di una presa di coscienza che, se assecondata, può disinnescare il circolo vizioso e permettere di prendere in mano il proprio futuro, in qualunque modo, anche sbagliando. Nel brano sono le doppie voci, infatti, a suggerire un messaggio di positività, come fossero un’entità a sé in collaborazione con la voce principale: “Forse prima o poi, forse prima, forse poi”, “C’è una vita migliore”, “Non m’importa, farò lo stesso”.

Questo secondo singolo, in vista del primo concept album dell’artista, è forse il più pop tra tutti: un indie-pop dal carattere critico, ma allo stesso tempo leggero ed autoironico.

“È una canzone divertente: prepara ad un’estate che per un attimo ci risolleverà, per poi lasciarci di nuovo alle nostre crisi esistenziali” – Sbazzee.