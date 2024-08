Previsioni meteo 12 agosto 2024: nuovo picco del caldo

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 12 agosto 2024: nuova espansione dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo con associata intensa ondata di caldo

Ancora condizioni meteo all’insegna del grande caldo su tutta l’Italia a causa dell’ennesima estensione sul Mediterraneo dell’anticiclone africano. In questi primi giorni della settimana la saccatura atlantica si muoverà verso l’Europa occidentale e la bolla calda si sposterà sull’Europa centro-orientale. Clima rovente anche in Italia con temperature massime superiori ai 35°C anche sulla Pianura Padana con punte fino a sfiorare i 40°C soprattutto sulla Romagna. Massime prossime ai 40°C anche nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole Maggiori. Ma da Ferragosto possibile cambio circolatorio. Sempre più possibile infatti l’arrivo di una vasta saccatura depressionaria dall’Atlantico sull’Europa la quale dovrebbe raggiungere anche il Mediterraneo. Non si esclude così un peggioramento meteo per l’Italia ma soprattutto un calo delle temperature su valori in media o anche poco al di sotto entro il successivo weekend.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 12 agosto 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con isolate piogge o acquazzoni su Alpi e Appennino, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque, salvo locali sconfinamenti sulle pianure di Nord-Ovest. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli di direzone variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e cieli poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo sulle zone interne, più asciutto altrove. In serata e nottata tornano condizioni tempo asciutto ovunque con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature minime in rialzo e massime in lieve calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio instabilità in sviluppo sulle zone interne della Sicilia con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata tornano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .