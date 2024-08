Mulberry lancia una linea estiva in collaborazione con Eleventy

Mulberry unisce le forze con il marchio di lusso Eleventy per la realizzazione di una collezione di prêt- à-porter uomo e donna, borse, accessori e calzature

Quest’estate, Mulberry unisce le forze con il marchio di lusso Eleventy per la realizzazione di una collezione di prêt- à-porter uomo e donna, borse, accessori e calzature, che riassume il meglio dello stile britannico e italiano. La capsule collection propone capi d’autore del brand milanese rivisitati insieme a una selezione rielaborata di accessori Mulberry, con particolare attenzione all’artigianato responsabile, alla qualità e al design senza tempo.

La collezione, sobria, fonde dettagli di design riconoscibili di entrambi i marchi. La proposta prêt-à-porter offre capi casual pensati per tutti i giorni, tra cui blazer rilassati, gilet, felpe e pantaloni da jogging, arricchiti da lussuosi inserti in pelle, mentre le proposte Mulberry presentano inserti nella caratteristica flanella grigia di Eleventy. Le borse della collaborazione sono creazioni rivisitate della Piccadilly di Mulberry, dello zaino Chiltern e del messenger Belgrave, oltre agli accessori in pelle tra cui una cover per notebook.

Come parte integrante dell’etica Made to Last e dell’approccio all’approvvigionamento responsabile di Mulberry, tutte le pelli utilizzate nella collezione sono a emissioni zero, ottenute attraverso la compensazione con il World Land Trust, fornite da una conceria accreditata dal punto di vista ambientale con cui Mulberry collabora da oltre dieci anni, valutata Gold dal Leather Working Group. Anche l’impegno di lunga data di Mulberry nella produzione nel Regno Unito continua nella collaborazione, con articoli in pelle realizzati nelle fabbriche del Somerset a emissioni zero. L’approvvigionamento responsabile di Eleventy è visibile in tutta la capsule collection nei materiali: cotone certificato GOTS, flanella certificata GRS e lana di provenienza responsabile.

La collaborazione sarà a livello globale nei negozi Mulberry ed Eleventy, comprese le concession Harrods di entrambi i marchi, celebrate con una vetrina dedicata, e online.