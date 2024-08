“L’amore malato” di Gabylo ha anche un lyric video

Disponibile da oggi su YouTube il lyric video di “L’amore malato”, l’ultimo singolo di Gabylo uscito lo scorso 24 maggio per Corallo Records

Disponibile da oggi su YouTube il lyric video di “L’amore malato”, l’ultimo singolo di Gabylo uscito lo scorso 24 maggio per Corallo Records. Il cantautore ligure, ma di origini lucane, torna con un nuovo tassello della sua discografia, facendoci dono di un importante brano di sensibilizzazione sul drammatico tema della violenza contro le donne.

“Il brano è tratto da una storia vera che parla di violenza sulle donne. Mi sono limitato a scrivere la storia nei minimi particolari, senza menzionare nomi, posti e luoghi, per rispettare la privacy delle persone coinvolte. Ho cercato di parlare di questa storia perchè mi sono sentito in dovere di testimoniare a favore delle donne. L’ennesima morte per violenza aveva scatenato parecchio tam tam su tutti i social media, giornali, telegiornali e per mesi non si è fatto altro che parlare di questo delitto. Subito dopo ci sono state altre violenze e uccisioni che sono passate in secondo piano rispetto a questa storia. Per me è la prima volta che scrivo e musico qualcosa di questo genere. Il brano scritto è forte e tratta un argomento delicato, difficile, tosto e duro. Non mi sarei mai azzardato a scrivere niente del genere, ma questa storia invece mi ha preso e mi ha fatto generare questo brano. Spero di essere riuscito, con questa canzone, a catturare e sensibilizzare l’ascoltatore.”