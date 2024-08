In radio e in digitale il nuovo brano di The Cosmic Gospel

E’ sulle principali piattaforme digitali il singolo I Sew Your Eyes So You Don’t See Me How I Eat Your Heart di The Cosmic Gospel

Esce sulle principali piattaforme digitali il singolo I Sew Your Eyes So You Don’t See Me How I Eat Your Heart di The Cosmic Gospel accompagnato dal suo psichedelico videoclip, disponibile dallo stesso giorno sul canale YouTube dell’artista. Il brano, qui in versione “radio edit”, è tratto dall’acclamato album d’esordio Cosmic Songs For Reptiles In Love, pubblicato lo scorso dicembre in cd deluxe handmade e digitale dall’etichetta Bloody Sound.

Il video di I Sew Your Eyes So You Don’t See Me How I Eat Your Heart vede unico protagonista The Cosmic Gospel presentato come essere umano e rettile, dal titolo dell’album dal quale è estratto il brano. La canzone narra di un amore ora trasformatosi in qualcosa di viscerale e totalmente deviato, tanto da sfociare nel cannibalismo, con una forte volontà di desiderare tutto il male possibile per l’altra persona fino al compimento di pratiche esoteriche contro di essa.