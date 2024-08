Il settore logistica e industria continua a raccogliere investimenti

Nel primo semestre 2024 il settore logistica e industria ha raggiunto circa 500 milioni di investimenti, posizionandosi al terzo posto per volume investito

Nel primo semestre 2024 il settore logistico e industrial ha raggiunto circa 500 milioni di investimenti, posizionandosi al terzo posto per volume investito, dopo gli uffici e hotel, rappresentando circa il 14% del totale. Se nel primo trimestre una componente importante dei volumi aveva riguardato operazioni sale & leaseback su prodotto industriale e light industrial, il Q2 ha visto un ritorno a una prevalenza di asset logistici. Sebbene il clima di incertezza geopolitica abbia comportato un calo dei volumi anno su anno, il settore rimane uno dei principali target di investimento nel panorama italiano; in questo contesto continuano a prevalere i capitali Core + e Value add, che mantengono forte convinzione nei fondamentali lato occupier per la futura creazione di valore sui propri investimenti.

Queste alcune delle principali evidenze dell’analisi elaborata da JLL, società leader nella consulenza specializzata per il settore immobiliare e nella gestione degli investimenti. L’Italia si conferma un mercato target per investitori internazionali, che costituiscono la quasi totalità dei capitali investiti nel settore logistico.

“Il Q2 ha visto volumi di investimento ancora limitati, ma anche l’avviarsi di operazioni di dimensioni significative, che saranno quindi riflesse nei volumi del Q3 e Q4. Il rafforzamento della tensione competitiva nei mercati core EMEA suggerisce anche un aumento dell’attenzione degli investitori per il mercato italiano, che continua a offrire fondamentali locativi robusti e uno spread di rendimento rispetto ai core market” ha commentato Elena Di Biase, Head of Logistics Capital Markets di JLL Italia.” Cominciamo anche a vedere segnali incoraggianti da parte dei capitali Core, che si aggiungono a quelli Value add e Core +, migliorando quindi le prospettive di mercato”.“A fronte di un mercato sensibilmente cambiato, con canoni in continua crescita e alta competitività, l’interesse verso la logistica è stato confermato dagli end-user, maggiormente predisposti ad assecondare tale cambiamento e ad accogliere le opportunità che il mercato offre” aggiunge Renato Loffredo, Head of Logistics Last Mile & Industrial Agency.“ Sulla scia di quanto si sta verificando a livello europeo, si prevede una maggiore incidenza dell’e-commerce nel mercato italiano, con una conseguente necessità di spazi logistici di qualità”.