FATO presenta il suo nuovo album “DARKSIDE”

Fato, il liricista della scena underground genovese, pubblica su tutte le piattaforme il suo nuovo album interamente prodotto da lowmate

FATO pubblica, su tutte le piattaforme digitali, “DARKSIDE”, il suo nuovo progetto discografico, distribuito da Platino (licensed by Believe).

Ad un anno dalla pubblicazione del singolo estratto “Bad”, il rapper genovese torna con un nuovo album realizzato a quattro mani con il producer lowmate, composto da 10 brani e che contiene al suo interno diversi featuring.

“DARKSIDE” è un progetto hardcore rap dalle atmosfere eterogenee attraverso cui FATO declina la sua attitudine alternando brani crudi, episodi dal taglio più conscious e tracce dalle sonorità club. La cifra stilistica diretta e senza filtri del rapper è il fil rouge di questa raccolta di brani che non potrà che esaltare tutti gli ascoltatori appassionati del genere.

All’interno del progetto sono, inoltre, presenti le collaborazioni di: Francine in “Ossigeno”, Joelz in “No Cap”, Chicuta in “Superquark”, Acidoh/Grave/dbmc/Joe Black e Solo Zero nella posse track “Comete” e Ale Thor, insieme al quale FATO condividerà il palco del Genova Hip Hop Festival il 21 giugno in apertura a Masta Ace & Marco Polo e il tour “Fastidio” di Kaos One & DJ Craim, in “No Love”.

Sulle sonorità delle produzioni firmate da lowmate, fatta eccezione per le tracce 4 e 5 prodotte dallo stesso FATO, il liricista genovese cavalca il beat con le sue strofe rappresentando la sua visione disincantata e critica della realtà e restituendo, al contempo, all’ascoltatore, concetti profondi e universali.

“DARKSIDE” si preannuncia, così, come una interessante novità nel panorama rap della scena genovese, una release coinvolgente che lascia emergere la personalità del talentuoso liricista e le qualità del brillante producer.