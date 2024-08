Corsa degli zingari a Pacentro: il programma dell’edizione 2024

La Corsa degli Zingari di Pacentro si colloca di diritto tra le più antiche tradizioni ancora in vigore in Italia: il programma dell’edizione 2024

Si svolgerà il 7 e l’8 settembre la Corsa degli Zingari, organizzata dall’omonima associazione capitanata dall’instancabile Giuseppe De Chellis, assieme alla Confraternita della Madonna di Loreto. Impegno e devozione ripagati anche quest’anno da importanti patrocini: quello del Ministero del Turismo, del Ministero della Cultura, dell’Aeronautica Militare, della Regione Abruzzo, della Provincia de L’Aquila e del Comune di Pacentro. “Con questi patrocini viene certificata l’importanza della nostra tradizione. Una manifestazione unica nel suo genere che affonda le radici nel Medioevo”, spiega De Chellis.

Prende il suo nome dal termine dialettale “ziingaro”, colui che cammina a piedi nudi. Dalla sommità di un costone roccioso, i partecipanti, rigorosamente scalzi, scendono dalla montagna fino al torrente Vella e, sempre correndo, con i piedi lacerati dalle pietre e dai rovi, risalgono le vie del paese per raggiungere la Madonna di Loreto. La porta della Chiesa è aperta e l’altare costituisce il traguardo. I concorrenti, sfiniti e con i piedi sanguinanti, ricevono le prime cure da un’equipe di medici. Il vincitore riceve come premio un palio ovvero un taglio di stoffa di lana per confezionare un abito maschile, riconoscimento molto ambito nel Medioevo. Il vincitore viene poi portato in trionfo a spalla tra due ali di folla per le vie del paese.

Intorno alla Corsa, candidata a Patrimonio Immateriale Unesco, c’è un cartellone ricco di eventi: il borgo abruzzese – inserito nel circuito dei Borghi più belli d’Italia – per due giorni sarà animato da serate musicali ed enogastronomiche.

Madrina dell’edizione 2024 sarà l’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Al suo fianco il conduttore Rai Alessandro Greco, commentatore ufficiale della diretta della Corsa assieme al Premio Oscar Giuseppe Cederna.

Si inizierà sabato 7 settembre alle 21:00 con il concerto “La macchina del tempo 80” di Ivana Spagna e Johnson Righeira. A seguire, il dj set di Guglielmo Mascio per ballare fino a dopo mezzanotte.

Domenica 8 settembre, invece, alle 16:00 partirà la Corsa degli Zingarelli, la competizione fatta dai bambini che apprendono sin da piccoli le tradizioni e la cultura della comunità a cui appartengono.

A seguire, la Corsa degli Zingari vera e propria. In serata, dopo le premiazioni, Via Roma sarà animata dal live “Furore” con Alessandro Greco. Ci saranno anche momenti di danza con le esibizioni di Stefano Oradei & Eleonora Riccardi e, direttamente da Amici 23, il giovanissimo Kumo.

“Abbiamo cercato di creare un cartellone che tenesse conto dei gusti di tutte le generazioni. Credo che ci siamo riusciti e non vedo l’ora di vedere le strade della nostra Pacentro piene di gente da tutto il mondo”, dichiara il Presidente De Chellis. “Ci tengo a ringraziare, oltre alle Istituzioni, la Confraternita della Madonna di Loreto, lo staff e tutti gli sponsor. Per realizzare tutto questo c’è un lavoro di mesi che non si vede, ma che fa sì che la manifestazione cresca ogni anno di più. Nelle prossime settimane saranno svelate altre importanti novità. Perché, come dico sempre, da soli si sogna, ma insieme si vince”.

Per tutte le informazioni www.corsadeglizingari.it