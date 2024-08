Cerba HealthCare Italia punta al mercato B2B con la divisione Corporate ServiceLab

Cerba HealthCare Italia con la sua divisione Corporate ServiceLab punta all’eccellenza nei servizi rivolti sia alle strutture sanitarie sia alle aziende private

Cerba HealthCare Italia – una delle più importanti realtà italiane, parte di un grande gruppo internazionale, nell’ambito delle analisi cliniche di laboratorio e della diagnostica ambulatoriale – con la sua divisione Corporate ServiceLab punta all’eccellenza nei servizi rivolti sia alle strutture sanitarie (ospedali, cliniche, case di cura, centri medici…), nell’ambito delle attività legate ai laboratori di analisi, sia alle aziende private per quanto riguarda la medicina del lavoro e altri servizi.

«Il lavoro del nostro team, composto da oltre 200 professionisti, ha un impatto significativo sulla qualità delle prestazioni che vengono offerte ai pazienti – sottolinea Emanuele Martella, Chief Commercial Officer B2B Cerba HealthCare Italia –. Le realtà che attivano una partnership con noi migliorano infatti la gestione dei processi e possono contare sull’expertise di un grande gruppo internazionale. Siamo molto di più di un semplice fornitore di servizi e con i nostri clienti, siano essi aziende sanitarie o private, studiamo progetti ad hoc, con la possibilità di poter contare su un team dedicato con un alto expertise a seconda della tipologia di business richiesto».

La divisione di Cerba HealthCare Italia dedicata al mercato B2B si struttura in business unit denominate ServiceLab (dedicata le strutture sanitarie) e Corporate Health (dedicata alle aziende private). «In ambito ServiceLab – spiega sempre Emanuele Martella – offriamo tre livelli di servizio. Standard, per i clienti che utilizzano i propri laboratori per le analisi di routine e ci inviano i campioni che necessitano unicamente delle analisi specialistiche; full service, in cui il cliente che non ha un suo laboratorio ci affida tutte le analisi, routine e specialistica, che non generano adeguati volumi per garantire standard di qualità elevati. In entrambi i casi mettiamo a disposizione competenza, esperienza e rapidità, anche nella logistica: abbiamo circa 20 laboratori in Italia e più di 150 autovetture di nostra proprietà, dedicate al trasporto di campioni. Il terzo livello è quello chiamato service on site, o SOS, rivolto alle realtà ospedaliere medio-grandi che necessitano di eseguire le analisi in-house».

Cerba HealthCare si avvale di un proprio team di Sales Manager, presenti in tutta Italia per occuparsi degli aspetti commerciali ed essere punti di riferimento operativi sul territorio. A questi si aggiungono un backoffice centralizzato e delle segreterie service, che si occupano del customer care. Uno degli aspetti più innovativi è costituito dal team strategic dedicato ai SOS e ai clienti direzionali, guidato dal Business Development & Strategic Projects Director Stefano Larghi. Circa 35 professionisti con competenze differenziate, inclusi biologi esperti di laboratorio, lavorano in sinergia con i Sales Manager per poter garantire la propria presenza territoriale al cliente con la massima cura in ogni aspetto, sia esso commerciale, operativo e scientifico. Inoltre, aggiunge Martella, «ulteriore punto di forza è la stretta collaborazione con numerose università e con il network Cerba HealthCare in Francia, che comprende la partnership con l’Institut Pasteur di Parigi, polo di riferimento in ambito scientifico con le sue alte competenze». Altro fattore distintivo è il grado di digitalizzazione che Cerba offre: portali web, team IT dedicato, integrazione completa dei sistemi dei partner con quelli di Cerba, sono elementi che fanno la differenza. «Il tutto è oggetto di investimenti continui – sottolinea Martella – perché le realtà sanitarie sono sempre più orientate sulla strada dell’esternalizzazione degli esami per ottimizzare i propri processi, migliorando al contempo gli standard qualitativi, e per tale scopo necessitano di partner sanitari come Cerba, in grado di unire la forza dei numeri alla capacità di curare ogni dettaglio e mettere sempre al centro il paziente».

Lo stesso approccio viene adottato anche nella business unit guidata da Marco Passarello, Corporate Health, Insurance and Partnership Director, dedicata alla medicina del lavoro e agli altri servizi rivolti alle aziende. Anche in questo caso Cerba ha organizzato un team composto da Corporate Health Manager distribuiti sul territorio e Key Account dedicati alla gestione completa del rapporto con il cliente. Sorveglianza sanitaria, sicurezza sul lavoro, prevenzione, analisi ambientali, formazione e promozione di pacchetti welfare finalizzati al benessere del dipendente rappresentano i principali pilastri dell’offerta rivolta ad aziende private e pubbliche. Supportati da oltre 450 collaboratori tra medici del lavoro, operatori sanitari e personale di segreteria, Cerba offre tutto questo a circa 25 mila società in tutta Italia. «Scegliere la medicina del lavoro Cerba HealthCare Italia significa poter contare su esperienza, professionalità, competenze scientifiche di valore, capillarità sul territorio, logistica e interlocutori dedicati – conclude Martella –. In Cerba l’eccellenza “si autoalimenta”, in quanto le due unità operative, ServiceLab e Corporate Health, condividono la stessa visione e il valore dei singoli non si somma, ma si moltiplica, con il risultato di migliorare concretamente la salute delle persone».