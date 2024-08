Carnival è tra i migliori datori di lavoro per donne negli Stati Uniti

Carnival Corporation & plc ha annunciato di essere stata nominata una delle Migliori Aziende per Donne in America per il 2024 da Forbes

Carnival Corporation & plc ha annunciato di essere stata nominata una delle Migliori Aziende per Donne in America per il 2024 da Forbes, una delle principali fonti di notizie economiche a livello globale. Tra le prime 600 aziende incluse nella classifica, che copre 25 principali settori industriali, Carnival Corporation si è distinta come la compagnia di crociere meglio classificata per i suoi sforzi nel fornire alle donne un ambiente di lavoro positivo e inclusivo.

Presentata da Forbes e Statista Inc., un rinomato portale statistico e fornitore di classifiche industriali, la lista delle Migliori Aziende per Donne in America è stata determinata tramite un sondaggio indipendente su oltre 150.000 donne impiegate presso aziende con almeno 1.000 dipendenti negli Stati Uniti. Le interpellate sono state invitate a valutare i loro datori di lavoro su una serie di temi tra cui rappresentanza, equità salariale, discriminazione, flessibilità, supporto familiare e congedo parentale. Le donne hanno avuto anche l’opportunità di valutare altri datori di lavoro nei rispettivi settori o quelli di amici, conoscenti e familiari. Basandosi su queste valutazioni personali e pubbliche, nonché su una valutazione delle donne in posizioni dirigenziali o nei consigli di amministrazione, solo le prime 600 aziende tra migliaia di organizzazioni sono state riconosciute come le Migliori Aziende per Donne nel 2024.

“Alla Carnival Corporation, supportiamo con orgoglio una forza lavoro di oltre 160.000 membri provenienti da 150 paesi, ed è fondamentale per noi coltivare un ambiente positivo che celebri la diversità delle nostre persone e valorizzi tutte le esperienze di vita” ha dichiarato Bettina Deynes, responsabile globale delle risorse umane per Carnival Corporation. “Siamo onorati di essere nuovamente riconosciuti da Forbes per il nostro impegno nel fornire un luogo di lavoro accogliente e inclusivo per tutti i nostri membri del team.”