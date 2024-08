Cala il sipario sulle Olimpiadi 2024: Parigi passa il testimone ad Atene

Si sono conclusi i Giochi di Parigi 2024: la cerimonia di chiusura celebra la storia delle Olimpiadi e passa il testimone a Los Angeles

Ciao Parigi, appuntamento a Los Angeles. Davanti a oltre 70.000 spettatori, allo Stade de France si è celebrata la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, in cui gli atleti sono stati un po’ meno protagonisti e un po’ più spettatori divertiti: hanno cantato e ballato lasciando il palcoscenico alla musica e all’atteso spettacolo celebrativo ideato dal direttore artistico Thomas Jolly.

Tre ore iniziate in realtà fuori dallo stadio, davanti al grande braciere ufficiale a mongolfiera: a spegnerlo e portare quindi la fiamma olimpica allo Stade de France è stato il nuotatore Leon Marchand, l’atleta che ha vinto di più alle Olimpiadi di Parigi con 4 medaglie d’oro e un bronzo. La Marsigliere ha quindi aperto la cerimonia ufficiale sotto gli occhi del presidente francese Emmanuel Macron e di quello del Cio, Thomas Bach.

I PORTABANDIERA: SFILANO FIAMINGO E PALTRINIERI PER L’ITALIA, IMANE KHELIF PER L’ALGERIA

Per poi lasciare spazio alla sfilata delle 205 bandiere delle squadre partecipanti, con Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri che hanno portato il tricolore italiano, che hanno riempito lo stadio intorno al palcoscenico – che ricordava per la forma i Continenti – allestito al centro del campo. Volti, successi e storie che hanno caratterizzato l’Olimpiade, come sicuramente quello di Imane Khelif, scelta come portabandiera dall’Algeria. E quando tutti si sono sistemati, via a un gigantesco karaoke: tutti a cantare sulle note di canzoni come ‘Freed from desire’ di Gala o ‘We are the champions’ dei Queen.

Atmosfera completamente trasformata, invece, per l’atteso spettacolo futuristico ‘Records’: buio, fumo e uomini venuti dal futuro (‘l’esploratore’ protagonista vestito con una particolare ‘tuta’ complentamente dorata) a rendere omaggio all’antica Grecia, che poi nel 1896 ha anche ospitato i primi Giochi moderni, e ritrovare lo spirito olimpico intanto sparito dal mondo ricostruendo i cinque cerchi e trasformando così un pianeta diventato cupo in una esplosione di fuochi d’artificio. Applausi.

E spazio quindi alla musica dei Phoenix con la cantante belga Angèle, ma sul palco sono saliti anche i Vampire Weekend e gli Air.

Quindi i discorsi istituzionali e poi il passaggio di consegne: la bandiera olimpica ammainata è stata consegnata da Anne Hidalgo, sindaco di Parigi, a Karen Bass, prima cittadina di Los Angeles, che ospiterà l’edizione 2028.

LA ‘MISSION’ IMPOSSIBILE’ DI TOM CRUISE

È quindi arrivato il momento di Tom Cruise, atterrato dall’alto dello stade de France in mezzo alla gente per poi salire sul palco e prendere lui la bandiera a cinque cerchi per la ‘mission impossible’ di portarla negli Stati Uniti.

LA MUSICA DI RED HOT CHILI PEPPERS, BILLIE EILISH E SNOOP DOGG

La partenza in moto da Parigi, poi le immagini della salita nella notte su un aereo e quindi il volo per atterrare alla scritta ‘Hollywood’, dove le oo sono diventate cinque a formare i cinque cerchi olimpici. E da lì altri staffettisti, tra i quali campioni dello sport americano come Michael Johnson, a portarla virtualmente fino sulla spiaggia di Los Angeles sotto la scritta LA28, accolta dalla musica dei Red Hot Chili Peppers, di Billie Eilish e di Snoop Dogg, loro lì a cantare e suonare in carne e ossa, in pieno giorno e con alle spalle il mare.

A FINE AGOSTO I GIOCHI PARALIMPICI

Luci spente quindi a Parigi. Per poco. La città è infatti pronta a riaccendersi per i Giochi Paralimpici: si parte il 28 agosto, chiusura l’8 settembre.