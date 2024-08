Adrian & DJ Ramezz online con “Don’t You Want Me”

Il brano di Adrian & DJ Ramezz combina melodie anni ’90 con una potente performance vocale e gli elementi distintivi dell’italo-disco

Don’t You Want Me è il singolo ufficiale successivo al grande successo “Run To Me” (più grazie alla radio 7k in tutto il mondo e attualmente scala le classifiche in Francia, in particolare su The DJ Buzz Chart). Don’t You Want Me è la versione dance-pop della famosa canzone italiana degli anni ’90 dei SAVAGE. Combina melodie anni ’90 con una potente performance vocale e gli elementi distintivi dell’italo-disco. Questa canzone sarà fortemente promossa alle radio (10k+ contatti WW), DJ (2k+ contatti), playlist, video YT.