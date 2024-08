Uso di antidepressivi in mezza età non aumenta il rischio demenza

L’assunzione di antidepressivi nella mezza età non è stata associata a un aumento del rischio di successiva malattia di Alzheimer (AD) o demenze correlate all’AD

L’assunzione di antidepressivi nella mezza età non è stata associata a un aumento del rischio di successiva malattia di Alzheimer (AD) o demenze correlate all’AD (ADRD), secondo i dati di un ampio studio prospettico condotto su veterani statunitensi, pubblicato online su “Alzheimer’s & Dementia”.

Lo studio è stato condotto da Jaime Ramos-Cejudo, del VA Boston Healthcare System di Boston, e colleghi. I ricercatori hanno analizzato i dati di 35.200 veterani statunitensi di età compresa =/> 55 anni con diagnosi di disturbo depressivo maggiore dal 1° gennaio 2000 al 1° giugno 2022 e li hanno seguiti per un periodo </= 20 anni per tenere traccia delle successive diagnosi di AD/ADRD.

Le informazioni sanitarie sono state estratte dalle cartelle cliniche elettroniche del Veterans Health Administration (VHA) Corporate Data Warehouse e i veterani dovevano essere al VHA per un periodo =/> 1 anno prima della diagnosi. I partecipanti sono stati considerati esposti a un antidepressivo quando una prescrizione è durata =/> 3 mesi.

I punti salienti

A un totale di 32.500 persone è stata diagnosticata una sindrome depressiva maggiore e/o ricorrente (MDD). L’età media era di 65 anni e il 91% erano uomini. 17.000 pazienti hanno ricevuto antidepressivi per una durata mediana di 4 anni. Il tempo mediano di follow-up è stato di 3,2 anni.

Non c’è stata alcuna associazione significativa tra l’esposizione agli antidepressivi e il rischio di AD/ADRD (eventi = 1056; hazard ratio 0,93; IC al 95% 0,80-1,08) rispetto a nessuna esposizione.

In un’ analisi di sottogruppi, i ricercatori non hanno trovato alcun legame significativo tra le diverse classi di antidepressivi e il rischio di demenza. I farmaci includevano inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, inibitori della ricaptazione della noradrenalina e della dopamina e inibitori della ricaptazione della serotonina-noradrenalina.

I ricercatori hanno sottolineato la necessità di ulteriori ricerche, in particolare nelle popolazioni con una maggiore rappresentanza di pazienti di sesso femminile.

Ricadute nella pratica clinica

«Una possibilità per i risultati contrastanti negli studi retrospettivi è che l’aumento del rischio identificato nei partecipanti in trattamento con antidepressivi possa essere attribuito alla depressione stessa, piuttosto che al risultato di una potenziale azione farmacologica. Quindi, questo e altri fattori di confusione clinica devono essere presi in considerazione» rilevano Ramos-Cejudo e colleghi.

L’età relativamente giovane della coorte ha limitato il numero di casi di demenza identificati. I dati delle assicurazioni supplementari, incluso Medicare, non sono stati inclusi, limitando potenzialmente il riconoscimento degli esiti clinici.

Bibliografia:

Ramos-Cejudo J, Corrigan JK, Zheng C, et al. Antidepressant exposure and long-term dementia risk in a nationwide retrospective study on US veterans with midlife major depressive disorder. Alzheimers Dement. 2024 May 8. doi: 10.1002/alz.13853. Epub ahead of print. leggi