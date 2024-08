Tumori cerebrali: la sperimentazione con le Car-T fa passi avanti

Le cellule CAR-T sono linfociti T (un tipo di globuli bianchi) prelevate dal paziente e modificate in laboratorio in modo che esprimano una proteina, il cosiddetto “recettore chimerico per l’antigene” (in breve CAR, dall’acronimo dell’inglese “chimeric antigen receptor”). I linfociti così modificati possiederanno dunque un recettore in grado di riconoscere e legare in maniera specifica le cellule tumorali del paziente, per poi distruggerle. Dalla teoria alla pratica, però, non tutto funziona sempre come previsto.

Nel caso delle leucemie e dei linfomi, due tipi di tumori del sangue, le cellule CAR-T vengono infuse per via endovenosa, raggiungono il bersaglio e lo attaccano. I tentativi fatti finora di utilizzare lo stesso metodo di somministrazione per colpire una massa tumorale solida hanno avuto rari successi: le cellule CAR-T faticano infatti a penetrare all’interno del tumore.

Alcuni ricercatori che stanno studiando terapie CAR-T contro il glioblastoma, un tumore cerebrale ancora difficile da curare, hanno deciso di cambiare strategia. Per far arrivare le cellule a destinazione, hanno pensato di ricorrere a un’infusione intracerebrale. Sembra che questo sistema potrebbe funzionare, come dimostrano i risultati di 3 ricerche, pubblicati quasi contemporaneamente.