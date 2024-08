“Summer on a solitary beach”: nuova release per Milano 84

Nuova release per Milano 84, il concept musicale italopop di Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini: “Summer on a Solitary Beach” riprende il brano di Battiato

Nuova release per Milano 84, il concept musicale italopop di Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini: “Summer on a Solitary Beach” riprende e lancia nella calda estate del 2024 un classico di Franco Battiato del 1981, originariamente contenuto ne “La voce del Padrone”. È una versione revisited che amplifica l’attitudine dance del duo, questa volta anche grazie a un featuring d’eccezione, quello con Johnson Righeira, insieme per una song che si diverte a giocare con l’italo disco e la new wave.

“Summer on a Solitary Beach” esce per NHK (il ramo distributivo di Talentoliquido, in collaborazione con Believe Music Italy) ed è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming. Inoltre, sarà presente (in una long version) anche nel nuovo album di Milano 84, atteso per la seconda metà del 2024.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/summeronasolitarybeach

Milano 84 è un pop concept che shakera synth e parole come si faceva negli anni ottanta, tra wave e italo-style, ma con un sound contemporaneo. Fabio Di Ranno e Fabio Fraschini, autori, musicisti e produttori, sviluppano cosi un progetto musicale che manipola l’immaginario degli 80s, per portarlo in quello di oggi e vedere l’effetto che fa.