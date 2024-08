“Sulla via di Damasco” dedica la puntata a don Luigi Orione

La puntata di oggi del programma “Sulla via di Damasco” su Rai 3 è dedicata a don Luigi Orione, “Il facchino di Dio”

“Apostolo della carità e padre dei poveri”, l’ha definito papa Pacelli, mentre Giovanni Paolo II ha riconosciuto in lui “lo stratega della carità”. Lui si è definito “il facchino di Dio”: è dedicata a don Luigi Orione, a 20 anni dalla sua canonizzazione, la puntata di “Sulla via di Damasco”, in onda domenica 11 agosto alle 8.30 su Rai 3.

Con Don Flavio Peloso, già superiore generale della Congregazione orionina “nata per i poveri”, Eva Crosetta ripercorrerà le origini della Piccola Opera della Divina Provvidenza, segnate non solo da successi, ma anche da prove e incomprensioni. Si tornerà anche a quel 1903 quando arrivò il riconoscimento della Congregazione con decreto del vescovo, come pure all’approdo della missione orionina da Tortona a Roma, all’opera di soccorso dei terremotati, alla devozione mariana come una delle cifre distintive della profezia e della storia di don Orione.

In coda al programma un frammento dall’omelia di papa Wojtyla (2004) durante la canonizzazione di San Luigi Orione, dove la parola chiave è “carità”.