Su YouTube il videoclip di “Notti siciliane”, nuovo singolo di Shakalab

Fuori il videoclip di “Notti siciliane”, nuovo singolo di Shakalab feat. Lello Analfino, già disponibile in tutte le piattaforme digitali: un inno alla spensieratezza dal sapore estivo

Esce il videoclip di “Notti siciliane”, nuovo singolo di Shakalab feat. Lello Analfino, già disponibile in tutte le piattaforme digitali: un inno alla spensieratezza dal sapore estivo, contraddistinto dal solito ritmo in levare che ci farà “annacare” in questa calda estate siciliana. Il brano, pungente nel ritmo e fresco nel testo, paragona metaforicamente l’amore per la propria terra a quello per la donna, in un intreccio di rime e figure retoriche che ne esaltano il concetto. Scritto interamente in dialetto siciliano, “Notti siciliane” punta a diventare di fatto la hit della calda estate sicula.

Il videoclip è stato girato nelle campagne di Selinunte, racconta con le immagini una storia di semplicità, di condivisione e di natura “con questi ingredienti, gli autori cercheranno di farvi ballare spensierati sulle note delle ‘Notti siciliane’”.

La combo tra Shakalab e lo storico fondatore dei Tinturia Lello Analfino mette insieme due delle realtà di punta della scena siciliana. Da moltissimi anni, infatti, sia Shakalab che Lello Analfino sono diventati il punto di riferimento musicale per le migliaia di appassionati che nel dialetto rivendicano la loro identità culturale. Ne è un chiaro esempio il sold out nel recente concerto di Londra organizzato e promosso dal Sicily Fest. Entrambi gli artisti contano collaborazioni di caratura internazionale e puntano, con questo brano a consolidarsi ancora di più nell’ambiente della musica alternativa meridionale.