Previsioni meteo 11 agosto 2024: caldo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 11 agosto 2024: si intensifica su tutta l’Italia l’ennesima ondata di caldo portata dall’anticiclone africano

Condizioni meteo all’insegna del grande caldo su quasi tutta l’Italia da ormai più di un mese grazie alla persistenza dell’anticiclone nordafricano. Nella giornata di oggi avremo un’ulteriore estensione del promontorio di matrice subsahariana verso le nostre regioni con aumento delle temperature e picco entro la giornata di mercoledì. Si potranno raggiungere e superare i +40°C specie nelle zone interne del Centro, al Sud peninsulare e Isole maggiori. Da Ferragosto in poi possibile avvio alla conclusione dell’estate: i modelli meteo continuano a confermare la discesa di un nucleo instabile sulla nostra Penisola con temporali e calo termico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 11 agosto 2024.

Al Nord: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni salvo locali acquazzoni o temporali in sviluppo su Alpi orientali e Appennino settentrionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque, locali precipitazioni in sconfinamento sulle pianure del Triveneto. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e cieli in prevalenza sereni ovunque. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo in Appennino, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto e cieli sereni ovunque. Al pomeriggio piogge e temporali in sviluppo nelle zone interne Peninsulari e della Sicilia, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .