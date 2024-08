Olimpiadi 2024: Imane Khelif denuncia gli haters per cybermolestie e cyberbullismo

Olimpiadi Parigi 2024, Imane Khelif denuncia gli haters. La discussa atleta ha depositato la denuncia per fatti di cybermolestie e cyberbullismo

Ha sconfitto sul ring avversarie e polemiche conquistando l’oro alle Olimpiadi di Parigi. Adesso vuole vincere anche in Tribunale contro i suoi haters. La pugile algerina Imane Khelif ha infatti presentato una denuncia per cyberbullismo aggravato nei confronti di chi sui social l’ha insultata e minacciata, anche di morte, per le questioni riguardanti il suo genere.”Sono una donna, come qualsiasi altra donna, sono nata donna, ho vissuto come donna, ho gareggiato come donna. Su questo non ci sono dubbi”, ha detto in questi giorni.

“Appena premiata con la medaglia d’oro- ha fatto sapere il suo avvocato, Nabil Boudi, attraverso una nota- l’atleta ha deciso di avviare una nuova battaglia, quella della giustizia, della dignità e dell’onore“. È stata quindi depositata “una denuncia per fatti di cybermolestie aggravate alla sezione incaricata della lotta contro l’incitamento all’odio online presso la Procura di Parigi”.