Olimpiadi 2024, il medagliere finale: Italia come a Tokyo ma ori e argenti sono di più

Il medagliere finale dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: eguagliato il record di Tokyo con un bottino di 40 medaglie. La spedizione azzurra in Francia si conclude con 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi

Parigi eguaglia Tokyo. Le 40 medaglie portate a casa dalla squadra azzurra in questa edizione dei Giochi hanno permesso all’Italia di replicare, ma non superare, il record storico di medaglie vinte in un Olimpiade che resta, dunque, fermo al tetto di 40 raggiunto nella megalopoli giapponese. Il giudizio del Coni sulla spedizione italiana a Parigi è nelle parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Abbiamo eguagliato il record di medaglie di Tokyo ma vincendo più ori e più argenti, e l’Italia è nelle prime dieci Nazioni della classifica. E’ tanta roba”. Il bottino finale dei Giochi che si sono appena chiusi nella capitale francese parla infatti di 12 ori (due più di Tokyo), 13 argenti (tre in più) e 15 bronzi (cinque in meno del 2021). Un ottimo risultato, impreziosito appunto dall’aver battuto il numero di ori di Tokyo: 12 a Parigi contro i 10 vinti tre anni fa in Giappone.

L’Italia riproverà a superare quota 40 tra quattro anni a Los Angeles, città che, durante le Olimpiadi del 1984 regalò 14 ori all’Italia (record storico). Intanto prosegue la sua striscia positiva. Così come a Tokyo, infatti, anche a Parigi l’Italia ha conquistato almeno una medaglia al giorno. In pratica si tratta di 32 giorni olimpici ininterrotti, che diventano 36 contando anche gli ultimi 4 giorni delle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Rispetto a Tokyo è poi cambiato qualcosa rispetto alle discipline sportive più premiate. Tre anni fa l’atletica leggera italiana aveva stupito il mondo con gli ori sui 100, nel salto in alto e nella 4×100. Il bottino della regina degli sport quest’anno non vede ori ma 3 medaglie complessive contro le 5 del 2021. Il nuoto ha portato a casa 6 medaglie, la ginnastica e la scherma 5 e il ciclismo 4. Bella la medaglia finale che premia uno degli sport di squadra più amato dagli italiani, la pallavolo, in questo caso femminile.

Ecco il medagliere finale dell’Italia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024:

ORO – Nicolò Martinenghi (nuoto, 100 metri rana); – Thomas Ceccon (nuoto, 100 metri dorso); – Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Mara Navarria (scherma, spada a squadre) – Giovanni De Gennaro (canoa slalom) – Alice Bellandi (judo, -78 kg) – Marta Maggetti (vela, windsurf) – Sara Errani e Jasmine Paolini (tennis, doppio femminile) – Diana Bacosi e Gabriele Rossetti (tiro a volo, skeet misto) – Alice D’Amato (ginnastica artistica, trave) – Ruggero Tita e Caterina Banti (vela, Nacra 17) – Chiara Consonni e Vittoria Guazzini (ciclismo su pista, madison donne) – Italia femminile (pallavolo)

ARGENTO – Filippo Ganna (ciclismo su strada, cronometro individuale); – Federico Nilo Maldini (pistola aria, 10 metri) – Filippo Macchi (scherma, fioretto) – Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio e Giorgia Villa (ginnastica, squadre donne) – Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento (canottaggio, quattro di coppia maschile) – Silvana Stanco (tiro a volo, trap) – Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo (scherma, fioretto a squadre) – Gabriel Soares e Stefano Oppo (canottaggio, due di coppia pesi leggeri) – Gregorio Paltrinieri (nuoto, 1500m stile libero) – Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi (scherma, fioretto a squadre) – Carlo Tacchini e Gabriele Casadei (canoa, C2 500) – Nadia Battocletti (atletica, 10.000 metri) – Elia Viviani e Simone Consonni (ciclismo su pista, madison uomini)

BRONZO – Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo (nuoto, 4x100m stile libero); – Luigi Samele (scherma, sciabola); – Paolo Monna (pistola aria, 10 metri); – Gregorio Paltrinieri (nuoto, 800m stile libero) – Lorenzo Musetti (tennis, singolare maschile) – Manila Esposito (ginnastica artistica, trave) – Mattia Furlani (atletica, salto in lungo) – Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan (ciclismo su pista, inseguimento a squadre) – Ginevra Taddeucci (nuoto, 10 km acque libere) – Antonio Pizzolato (sollevamento pesi, -89 kg) – Sofia Raffaeli (ginnastica artistica, all-around) – Simone Alessio (taekwondo, -80 kg) – Andy Diaz (atletica, salto triplo) – Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris (ginnastica ritmica, gara a squadre) – Giorgio Malan (atletica, pentathlon moderno).