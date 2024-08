Medlog ha nuova piattaforma multimodale nella regione di Parigi

MSC Mediterranean Shipping ha annunciato che il suo braccio logistico, MEDLOG, ha dato il via a una nuova piattaforma multimodale nella regione di Parigi

La società MSC Mediterranean Shipping ha annunciato che il suo braccio logistico, MEDLOG, ha dato il via a una nuova piattaforma multimodale nella regione di Parigi. Il progetto MEDLOG Inland Terminal Paris-Bruyères fa parte di un più ampio progetto di ristrutturazione in corso presso il sito Port 2000 (TN MSC) a Le Havre e fornirà collegamenti ferroviari e via chiatta per gli importatori ed esportatori della regione.

Il progetto TN MSC Port 2000 è un importante programma del gruppo di investimento portuale di MSC, TIL, che rafforzerà il ruolo di Le Havre come gateway per l’Europa nord-occidentale. Il progetto è di importanza nazionale, con un obiettivo di milioni di TEUs gestiti annualmente entro il 2027 e la creazione diretta di oltre 1.000 posti di lavoro. HAROPA PORT ha assegnato il sito a TiL nel 2022 dopo una gara d’appalto competitiva.

Il terminal interno MEDLOG (Parigi-Bruyères) supporterà e completerà i miglioramenti generali del terminal. È progettato per fornire infrastrutture migliorate tramite ferrovia e chiatta e consentire la decarbonizzazione logistica per i clienti nella regione di Parigi e del Grande Oriente.

Attualmente, le merci vengono trasportate principalmente attraverso la regione su strada, ma il MEDLOG Inland Terminal Paris-Bruyères fornirà l’accesso a questo importante hub commerciale e all’entroterra associato direttamente tramite chiatta e ferrovia, consentendo solo la connettività dell’ultimo miglio da eseguire tramite camion. Ciò contribuirà a rimuovere miglia su strada e relative emissioni di carbonio dalla catena di fornitura. Il completamento previsto per il 2024, il terminal consentirà inoltre a MSC e alla sua sussidiaria MEDLOG di offrire nuovi servizi solitamente forniti nei terminal portuali, come manutenzione e riparazione di container, soluzioni per carichi liquidi, project cargo e ristrutturazione di container per esportazioni di qualità alimentare.