Maggio in radio e in digitale con due nuove canzoni

Esce per KLEN SHEET su tutte le piattaforme digitali “(cose in cui hai messo cuore) MANI DI UMANI / scegliere“, un doppio singolo firmato da maggio.



Per il rapper classe 1993 nato a Roma e di origine cinese si tratta della prima uscita dopo quella, di due anni fa, del singolo “È diverso”, e così la racconta: “Grazie alla collaborazione tra nuovi e vecchi amici ho potuto giocare molto di più con le influenze che mi hanno ispirato. Ho sperimentato perciò più con sonorità vicine al midwest-emo piuttosto che con il rap. Entrambi i brani sono figli di pazienza e rielaborazione, per processare al meglio due passaggi di vita (idealizzazione / realizzazione) che ho affrontato dal 2021 in poi“.

“(cose in cui hai messo cuore) MANI DI UMANI / scegliere” è composto da una prima parte che è un interludio prodotto da Dalila (Team Crociati) con le chitarre di Michael Barletta (Lantern), e da una seconda prodotta da Tanca (compagno di crew di maggio in KLEN SHEET), con le voci addizionali dello stesso Tanca e di Lorenzo Paesano (Not Sober At All). In entrambi i casi il cantato – e di conseguenza l’atmosfera – ha un carattere intimo per poi esplodere e assumere un tono completamente opposto, che ha il sapore di uno sfogo.

L’uscita sulle piattaforme digitali è stata anticipata su YouTube dalla pubblicazione di un progetto video realizzato da Alessandro Palumbo nell’arco di due anni con riprese effettuate durante dei viaggi in paesi come Cina, Malta, Romania, Spagna, Francia, Belgio: https://youtu.be/bfRqsnqtzyk?si=hB212Wo6LG0YboI7

maggio, nome d’arte di Roberto He, è laureato in grafica pubblicitaria e, oltre a fare musica, lavora nel mondo della moda. Sin dall’adolescenza si appassiona alla scrittura e, nel 2017, fonda la crew KLEN SHEET, di cui fa parte insieme a Ngawa, Tanca, GIUMO, Goldreick, Ratematica, Monoryth e P Lo Bro. Da solista ha pubblicato due EP nel 2019 interamente prodotti da Tanca (“Manuale di sopravvivenza per fiati corti” e “I nostri fallimenti”), un album nel 2021 (“Nel mentre (Lato A)”) e diversi singoli.