Il progetto Eccentrica V12 si prepara per il debutto mondiale su strada

Dopo il lancio del prototipo nel luglio 2023 e il successo del tour mondiale negli Stati Uniti, in Giappone, Gran Bretagna e negli Emirati Arabi Uniti, Eccentrica ha completato un intenso e meticoloso processo di sviluppo tecnico. Il progetto è ora pronto per la guida su strada e per dimostrare appieno le sue prestazioni.

L’Eccentrica V12 si distingue difatti per le sue dimensioni, che le conferiscono una presenza di forte impatto su strada. La lunghezza totale è di 4437 mm, con una riduzione di 23 mm rispetto al modello originale, mentre la larghezza è aumentata di 103 mm, arrivando a 2143 mm, per garantire una maggiore stabilità e un aspetto più aggressivo. L’altezza di 1114 mm contribuisce a mantenere il baricentro basso, migliorandone così la maneggevolezza. Il passo della vettura è stato esteso a 2665 mm, con un aumento di 15 mm rispetto alla Diablo, per assicurare una maggiore stabilità a velocità elevate.

Questi cambiamenti attualizzano e migliorano ulteriormente la tenuta di strada, downforce e la distribuzione del peso, che è ripartita al 41% sull’anteriore e al 59% sul posteriore. Nonostante queste modifiche, il peso a vuoto è inferiore rispetto al modello originale, ottimizzando così le prestazioni complessive. L’altezza minima da terra è di 125 mm, offrendo un equilibrio ideale tra performance e praticità su strada.

Le prestazioni della Eccentrica V12 sono allineate a quelle di una hypercar basata su un auto dei gloriosi anni ‘90. Con una velocità massima stimata di 335 km/h*, il restomod si colloca tra le auto più veloci al mondo. Il rapporto peso/potenza è di 2,91 kg/CV*, assicurando un’accelerazione straordinaria in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi* e di percorrere 1000 metri in 19,6 secondi*.

L’accelerazione laterale stimata è di 1,2 g*, offrendo una tenuta di strada eccezionale in curva. Inoltre, la frenata da 100 a 0 km/h avviene in soli 34 metri*, dimostrando un’ottima capacità di decelerazione. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è di 0,31, per una bassissima resistenza all’aria.

Il cuore pulsante è un motore V12 aspirato di 60°, una scelta che celebra la tradizione della performance automobilistica. Questo motore eroga una potenza massima di 550 CV a 7000 giri/min e una coppia massima di 600 Nm a 6500 giri/min*. Con una cilindrata di 5707 cm³ e un alesaggio di 87 mm, rappresenta una vera e propria meraviglia dell’ingegneria.

Pur mantenendo viva la tradizione, la nuova versione della Diablo introduce numerosi elementi innovativi che si discostano dalle caratteristiche originali. Questo impulso verso l’innovazione tecnica deriva dalla visione di Emanuel Colombini, fondatore e presidente di Eccentrica. Colombini aveva l’obiettivo di non limitarsi ad incrementare semplicemente i cavalli del motore, ma di renderlo più progressivo, puntando sulla fluidità come fattore essenziale per arricchire l’esperienza di guida. Per realizzare questa visione, sono stati implementati diversi aggiornamenti tecnici. Sono stati montati nuovi alberi a camme, corpi farfallati elettronici e il volano è stato ottimizzato. Inoltre, il motore è stato equipaggiato con mappe specifiche per questa nuova configurazione, che il conducente può regolare tramite un pulsante situato nel tunnel centrale.

Per massimizzare la potenza del motore, il team di Eccentrica ha inoltre sviluppato una trasmissione su misura che migliora notevolmente le prestazioni. L’Eccentrica V12 è infatti equipaggiata con un cambio personalizzato a 6 marce e RM caratterizzata da rapporti più corti, un’innovazione che riduce drasticamente la forza necessaria per cambiare marcia, migliorando così la risposta in accelerazione. Il cambio presenta una soluzione del tutto innovativa per quanto riguarda la RM, che può essere azionata elettricamente tramite il pulsante sul tunnel centrale. Questa tecnologia, introdotta negli anni ’90, è diventata una caratteristica imprescindibile per le supercar moderne.

La distribuzione è di tipo DOHC con 48 valvole, garantendo una risposta immediata e una potenza fluida. Il sistema di iniezione carburante I.E. Multipoint assicura una combustione efficiente, mentre la centralina (ECU) è completamente nuova e personalizzata per ottimizzare le prestazioni in ogni condizione di guida. Inoltre, il serbatoio carburante ha una capacità di 100 litri.

A gestire la potenza trasferita al suolo contribuiscono gli pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R, un semi-slick da pista omologato anche per l’uso stradale. In aggiunta, è stato introdotto un impianto frenante avanzato, caratterizzato da dischi anteriori da 380 mm e pinze a 6 pistoni sviluppato appositamente da BREMBO. Questo sistema garantisce prestazioni di alto livello e sicurezza in ogni condizione di guida.

Pur mantenendo intatta la tradizione e lo stile del leggendario design di Marcello Gandini, Eccentrica integra con successo aggiornamenti moderni per migliorare sia l’estetica che la funzionalità. Tra le tante innovazioni introdotte figurano anche il potenziamento delle componenti strutturali del telaio mediante materiali compositi, l’adozione di sospensioni a doppio braccio con ammortizzatori Tractive semi-attivi, regolabili su cinque livelli, e l’integrazione di un sistema di sterzo assistito, una caratteristica assente nella Diablo prima serie (1991-1994). L’auto è inoltre dotata di un sistema di scarico completamente nuovo, sviluppato in collaborazione con Capristo. Questo sistema avanzato consente alle valvole elettroattuate di produrre frequenze sonore uniche, che possono essere amplificate tramite il pulsante situato nel tunnel centrale.

Con l’obiettivo di offrire agli appassionati un’esperienza di guida estrema, il progetto Eccentrica V12 combina materiali ultraleggeri, soluzioni tecniche avanzate e un design efficiente. Il restomod riporta in auge l’esperienza di guida completamente analogica e istintiva, grazie a un innovativo e significativo upgrade tecnologico e stilistico, esaltando il carattere impetuoso dell’originale e portando a un livello superiore le caratteristiche della meccanica degli anni ’90. Così, Eccentrica V12 si afferma tra gli appassionati come una vettura per la circolazione su strada, ma anche irresistibile per chi desidera scendere in pista. La combinazione di prestazioni eccezionali e design all’avanguardia la rende un’icona moderna che cattura l’essenza della guida pura e autentica, consolidando la sua posizione nel cuore degli amanti dei motori.

Eccentrica si avvicina al tanto atteso debutto mondiale del progetto V12, che sarà protagonista del prestigioso evento The Quail, A Motorsports Gathering, in programma il 16 agosto alla Monterey Car Week, negli Stati Uniti. Questa manifestazione, rinomata per la sua celebrazione dell’innovazione e della tradizione nel mondo automotive, rappresenterà il palcoscenico ideale per presentare, per la prima volta, la vettura marciante. Dopo l’unveiling del prototipo e un percorso volto a mostrare le eccezionali capacità del veicolo, il debutto al The Quail segnerà il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi prefissati da Eccentrica, rappresentando un ulteriore step del percorso di sviluppo e perfezionamento.