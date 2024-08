IKM progetterà il Terminale LNG Galleggiante in Scozia

Crown LNG Holdings ha scelto IKM Engineering & Environmental Consultants per la progettazione e l’ingegneria di un terminale galleggiante di importazione di LNG in Scozia

Crown LNG Holdings, rinomata azienda fornitrice di tecnologie per la liquefazione e rigassificazione del gas naturale liquefatto (LNG) in condizioni meteorologiche avverse, ha scelto IKM Engineering & Environmental Consultants (IKM) come partner per la progettazione e l’ingegneria di un terminale galleggiante di importazione di LNG nel Firth of Forth, in Scozia, secondo quanto riportato da MarineLink.

Questa nomina rappresenta una tappa cruciale per Crown LNG nel suo percorso verso la Decisione Finale di Investimento (FID) per il progetto di Grangemouth, ha dichiarato l’azienda. Situato sulla costa orientale della Scozia, il progetto di Grangemouth intende sostenere il crescente impegno del Regno Unito per la sicurezza energetica nel contesto post-Brexit e alla luce delle ripercussioni geopolitiche sui mercati energetici.

Attualmente, il Regno Unito dipende da soli tre impianti per tutte le importazioni di LNG, che sono aumentate del 74% dal 2021 al 2022. Il mandato di IKM comprenderà le fasi di Pre-FEED e FEED (Front End Engineering and Design), includendo la gestione del progetto e la pianificazione dell’esecuzione.

I servizi specifici forniti da IKM includeranno la concessione dei permessi, la progettazione complessiva dei processi, l’ottimizzazione della disposizione degli impianti, l’ingegneria dettagliata e il supporto per gli approvvigionamenti. Uno studio preliminare per la localizzazione dell’impianto di importazione e l’accesso delle navi LNG è stato completato, e Crown procederà immediatamente con il processo di autorizzazione con i governi scozzese e britannico.

L’accesso alla rete elettrica e alla rete del gas esistente è disponibile entro dieci miglia dal sito proposto. Crown impiegherà una tecnologia di unità galleggiante di stoccaggio e rigassificazione (FSRU) per il progetto.

Questo sviluppo rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di infrastrutture energetiche resilienti e moderne, fondamentali per garantire una fornitura stabile e sicura di energia nel Regno Unito, rafforzando così la sua posizione nel panorama energetico globale.