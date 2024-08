Hapag-Lloyd introduce una Sovrattassa di Alta Stagione (PSS) per alcune rotte

Hapag-Lloyd, una delle principali compagnie di navigazione mondiale, ha annunciato l’introduzione di una Sovrattassa di Alta Stagione (PSS) per le rotte che collegano Istanbul e Gemlik, in Turchia, a Casablanca, in Marocco. Questa sovrattassa, pari a 100 dollari statunitensi per container, è già stata applicata fino a nuova comunicazione.Oltre a ciò, Hapag-Lloyd introdurrà una Sovrattassa di Alta Stagione (PSS) per le spedizioni dall’Africa al Bangladesh. Questa sovrattassa, che riguarderà i container secchi, sarà in vigore dal 19 agosto 2024 e sarà pari a 500 dollari statunitensi per container, anch’essa applicabile fino a nuova comunicazione.

Le misure di PSS vengono spesso adottate dalle compagnie di navigazione per gestire l’aumento dei costi operativi e la maggiore domanda di trasporto merci durante i periodi di alta stagione. Tali sovrattasse permettono di garantire la disponibilità dei servizi e di mantenere l’efficienza operativa in un contesto di elevato volume di traffico.

Hapag-Lloyd ha sottolineato che queste sovrattasse sono necessarie per affrontare le sfide logistiche e operative che emergono durante i picchi stagionali, assicurando al contempo la continuità e l’affidabilità dei servizi di trasporto per i propri clienti.

Queste iniziative riflettono l’impegno di Hapag-Lloyd a mantenere un livello di servizio eccellente nonostante le fluttuazioni del mercato e le pressioni stagionali, offrendo soluzioni adeguate alle esigenze di spedizione a livello globale.