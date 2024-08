Ecco la nuova collezione High Summer 2024 di Roger Vivier

La nuova collezione High Summer 2024 di Roger Vivier, cattura tutta l’essenza della joie de vivre, un tratto distintivo della Maison

Grazie alla visione eclettica del direttore creativo Gherardo Felloni, la nuova collezione High Summer 2024 di Roger Vivier, cattura tutta l’essenza della joie de vivre, un tratto distintivo della Maison da percepire e assorbire come l’atmosfera vibrante della bella stagione.

La campagna celebra l’azzurro profondo del cielo sereno, il rumore della risacca sulla sabbia e la luce rosea del tramonto, si intersecano in uno scorrere del tempo all’apparenza dilatato. L’immaginario della collezione High Summer 2024 di Roger Vivier ha i colori e il gusto dell’estate, ma ne racconta la sostanza più che la forma. In città, proprio come in una destinazione di mare, la collezione incarna la vivacità di un’emozione.

Dalla palette cromatica all’eleganza giocosa degli accessori, tutto parla di una leggerezza propria della stagione estiva. Tra forme audaci, colori allegri e dettagli meticolosamente elaborati grazie all’eccellente maestria artigianale della Maison, le eleganti creazioni e il modo in cui fanno sentire chi le indossa sono al cuore della narrazione. Dalla borsa Viv’ Choc proposta con un effetto tie-dye nei colori pastello, dal lilla al rosa al giallo, ai sandali Zeppa in Rafia con Fibbia Strass, la collezione High Summer è una combinazione di ricercatezza e portabilità. Protagonista, tra le novità introdotte, la mule Viv’ by the Sea, perfetta al mare come in città.

Viv’ by the Sea

La collezione High Summer 2024 presenta la mule Viv’ by the Sea, il nuovo iconico sandalo estivo di Roger Vivier. Lasciando intravedere il piede sotto la cornice, l’interpretazione della classica fibbia é innovativa e leggera. La fibbia stessa è una re-edizione della classica buckle quadrata, resa più arrotondata e completata da un sottile bordo inciso che rappresenta un nuovo design per la Maison. Ideale sia per le passeggiate in città che per le uscite in spiaggia, l’ultima creazione di Gherardo Felloni è confortevole e facile da indossare, grazie alla suola leggermente imbottita in pelle di vitello liscia che ne garantisce durata e stile, rendendola perfetta per la stagione calda in un equilibrio tra informalità ed eleganza.