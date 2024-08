Al via oggi su Rai 1 “Una Estate Italiana” con Anna Falchi e Fabrizio Rocca

“Una Estate Italiana”, il nuovo branded content dell’estate condotto da Fabrizio Rocca e Anna Falchi, in onda a partire da domenica 11 agosto alle 15.30 su Rai 1 per 4 puntate

L’estate è la stagione della spensieratezza, dei concerti nelle piazze e negli stadi, della voglia di divertirsi, di ballare e dello stare insieme. È quel momento dell’anno in cui ci si riunisce per raccontare storie e aneddoti dei momenti più magici della vita. Ed è proprio da questa voglia di riscoperta che nasce “Una Estate Italiana”, il nuovo branded content dell’estate condotto da Fabrizio Rocca e Anna Falchi, in onda a partire da domenica 11 agosto alle 15.30 su Rai 1 per 4 puntate. In onda dal giardino dello storico Grand Hotel di Rimini, dove è stato allestito per l’occasione un accogliente salotto estivo, Fabrizio Rocca e Anna Falchi ospiteranno tanti amici e personaggi del mondo dello spettacolo, con i quali racconteranno in compagnia di vip e personaggi dello spettacolo, le «vacanze degli italiani» e delle personalità che le hanno rese celebri e iconiche in tutto il mondo. Un viaggio all’ insegna della musica e dell’intrattenimento che valorizzerà le eccellenze, la vocazione turistica delle principali mete estive e i meravigliosi borghi storici del Bel Paese.

Tra nuove e vecchie abitudini, partendo da sport e benessere fino ad arrivare al cibo attraverso show cooking, il programma proporrà storie e aneddoti di tutto ciò che ha contribuito a rendere l’Italia la destinazione più ambita dai turisti di tutto il mondo.

Nel corso della puntata, diversi collegamenti dai principali e più esclusivi eventi mondani, alla scoperta dell’estate 2024. Un’attenzione particolare sarà data anche ad alcuni dei tanti borghi italiani, luoghi dal fascino senza tempo, mete turistiche più o meno conosciute che rappresentano un patrimonio culturale inestimabile, testimone della ricchezza e della diversità delle tradizioni italiane.

Nella prima puntata gli ospiti saranno la mitica Signora Coriandoli (alias Maurizio Ferrini), Mirko Casadei, figlio dell’indimenticabile Re del liscio Raoul Casadei, scomparso nel marzo 2021, e Denis Amadori, appartenente a una importante famiglia di imprenditori dell’Emilia-Romagna. Tanti i temi e gli argomenti che verranno trattati come il ‘Filming Italy – Sardegna Festival 2024’, con interviste a tanti attori italiani e internazionali tra cui Salvatore Esposito, Silvio Orlando, Diana del Bufalo e Bo Derek; uno ‘Show-cooking’ dal Grand Hotel ‘Da Vinci’ di Cesenatico, con lo chef Alessandro Trovato e l’esperta di eno-gastronomia e territorio Margherita Barbieri che proporranno due piatti tipici dell’Emilia-Romagna; un viaggio alla scoperta di Torre di Palme, un meraviglioso borgo in provincia di Fermo, nelle Marche, inserito tra i ‘Borghi più belli d’Italia’ con le sue eccellenze eno-gastronomiche, ma anche con tanti luoghi da visitare e da scoprire come la ‘Torre Merlata’, il ‘Tempio di Sant’Agostino’ o la splendida ‘Grotta degli amanti’.

E ancora tanti servizi sui protagonisti, le hit e i concerti di questa bellissima e calda estate 2024.

Il programma, un ‘branded content’ prodotto da E.G.E. Produzioni e Alter Ego. Scritto da Marco Luci con la collaborazione di Giorgio Marchesani, Sissi Zosi, Solange Volpicelli e Paolo Palmarocchi. Regia di Giorgio Marchesani.