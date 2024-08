“A Sua Immagine” stamani su Rai dedica la puntata al mare

“Il Mare: un viaggio tra fede e natura” è l’argomento al centro della puntata di “A Sua Immagine” in onda stamani su Rai 1

Si intitola “Il Mare: un viaggio tra fede e natura” la puntata della domenica di “A Sua Immagine”, in onda domenica 11 agosto alle 10.30 su Rai 1. Il mare ha avuto da sempre un ruolo fondamentale nelle culture e nelle religioni di tutto il mondo. Sono molti i santuari situati lungo le coste o sulle isole italiane. Ogni Santuario è una realtà complessa, è un luogo della fede e della storia, ma anche di un’avventura interiore e personale tra preghiera e devozione popolare come mostrano i numerosi ex voto custoditi nei santuari della penisola italiana.

Spesso sono legati alla figura di un santo in particolare o a quella di Maria. Nella puntata di domenica 11 agosto verrà raccontato il rapporto che da tempo immemorabile esiste tra il mare e queste sacre mete di pellegrinaggio. In studio con Lorena Bianchetti la teologa Anna Pia Viola e don Bernardino Iacovone, parroco del Santuario di Santa Maria a Mare alle Isole Tremiti. A seguire, alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo in Galatina (Lecce). La regia è di Gianni Epifani e il commento di Orazio Coclite. Alla fine della Messa, spazio alla rubrica “Verso il Giubileo” che conduce verso l’Anno Santo. Alle 12.00 verrà trasmesso, come ogni domenica l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.