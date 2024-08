A “Sorgente di vita” su Rai 3 riflessione sulla ricorrenza di Tisha Be Av

Stamani su Rai 3 a “Sorgente di vita” riflessione sulla ricorrenza di Tisha Be Av. Spazio a una mostra su Guido Lopez e l’antica sinagoga nel parco Archeologico di Ostia

Comincia con una riflessione sulla ricorrenza di Tisha Be Av, il 9 del mese ebraico di Av, che cade proprio in questi giorni, la puntata di “Sorgente di vita” in onda domenica 11 agosto alle 8 su Rai 3. Si ricordano le distruzioni del Santuario di Gerusalemme, avvenute nella stessa data in secoli diversi ad opera dei Babilonesi e dei Romani. La tradizione fa risalire a quello stesso giorno anche la cacciata dalla Spagna, nel 1492, tutti eventi che determinarono l’esilio del popolo ebraico. Il significato di un giorno di lutto e di preghiera, nel commento del Rabbino Benedetto Carucci Viterbi.

Al Memoriale della Shoah di Milano, la mostra “Guido Lopez in mano”, dedicata al giornalista, scrittore e intellettuale eclettico, a cento anni dalla nascita. Figlio del commediografo Sabatino Lopez, Guido è stato una figura molto amata in particolare nella città meneghina, che aveva sapientemente descritto nel suo libro più noto, “Milano in mano”. La sua carriera in Mondadori e gli incontri con i grandi della letteratura, da Hemingway a Sciascia, da Thomas Mann a Primo Levi. E poi la presidenza dell’Università Popolare di Milano, i riconoscimenti e, tra le collaborazioni, anche quella con “Sorgente di vita”.

Una gita alla scoperta del Parco Archeologico di Ostia Antica e della sua sinagoga risalente al secondo secolo. Partenza da Ponte Marconi a Roma, con un battello che percorre il Tevere fino alla foce, per un itinerario immerso in una natura sorprendente, accompagnato da musiche ebraiche, letture e canti. Un viaggio che racconta il profondo legame della minoranza ebraica con la città e con il suo mare, in epoca romana uno dei più importanti porti del Mediterraneo.

A Napoli, nella cornice del Maschio Angioino, una mostra promossa dalla Fondazione Valenzi racconta l’arte di Adele Levi Sacerdoti, sorella del famoso scrittore e artista Carlo Levi. Adele, detta Lelle, era la quarta dei fratelli Levi. Iniziò a dipingere a Torino, dove visse finché non sposò Edoardo Sacerdoti e si trasferì a Napoli. Lelle Levi si dedicò soprattutto alla natura e ai ritratti, e nelle sue opere si riconoscono luoghi e personalità che hanno caratterizzato la storia dell’intera famiglia, in una sorta di “lessico pittorico famigliare”, come recita il sottotitolo della mostra.

