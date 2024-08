Silvia Bertocchi è il nuovo volto della campagna SOS Mediterranée

L’attrice e artista Silvia Bertocchi, scelta per la campagna ‘Ovunque tu sia’ della ONG SOS Mediterranée, da anni impegnata per il dramma migranti

Silvia Bertocchi, di professione attrice, performer e regista, ha origini sarde ma vive e lavora a Milano ormai da anni, città in cui si è anche formata come attrice teatrale, è lei a dare il volto alla campagna appena lanciata da SOS Mediterranee, ideata da kirweb e prodotta dal team di Chimera Studio, il video dal titolo ”Ovunque tu sia” vuole mettere in luce un fenomeno che continua da tanti anni: la tragedia dei naufragi in mare e l’impegno che SOS Mediterranee continua a dimostrare grazie alle sue azioni di soccorso e salvataggio portando anche i cittadini a comprendere l’importanza della donazione.

La campagna si basa su un video emozionale, creato utilizzando le più avanzate tecniche di CGI, e mira a far comprendere la drammatica esperienza di essere un naufrago disperso in mare. Un video davvero toccante che non sta passando inosservato, anche grazie all’eccellente interpretazione di Silvia Bertocchi che ci spiega, come il nostro aiuto possa davvero fare la differenza.

Guarda il video qui: https://www.youtube.com/watch?v=HK6USxu0SS0