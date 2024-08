Sicurezza dei dati aziendali garantita con il software di BPM

Aziende e gestione dati sensibili: il software di BPM può aiutare a semplificare e rendere più sicuro il sistema di governance

Oggi, i dati rappresentano in misura crescente il fulcro di qualsiasi attività di un’organizzazione e, se non archiviati, manipolati e gestiti nel modo corretto, possono portare a differenti rischi sia interni che esterni all’azienda, tra cui: sanzioni amministrative e giuridiche, perdita di clienti, fornitori e forza lavoro, compromissione della reputazione e del clima aziendale. Le procedure di data governance, per la corretta gestione dei dati durante l’immissione, l’archiviazione, la manipolazione, l’accesso e la cancellazione, sono a capo dei vertici delle organizzazioni, ai quali spetta il compito di garantire un uso efficace ed efficiente delle informazioni. Una strategia di governance ben definita può aiutare l’azienda non solo a tutelare i dati in suo possesso ma anche a identificare i possibili vantaggi della sua implementazione. Per semplificare e rendere più sicuro il sistema di governance è consigliato avviare un processo di digitalizzazione attraverso sistemi che siano compliant, come DocsMarshal.

Si tratta del BPM italiano nato e sviluppato dalla software house Cualeva ( www.cualeva.com ) che si caratterizza per un’integrazione fluida, una gestione dinamica e una scalabilità tecnologica illimitata. Il software può essere personalizzato sulle esigenze specifiche di ogni organizzazione e consente di orchestrare i dati nel rispetto del D.Lgs 231, al fine di scongiurare sanzioni, prevenire illeciti e migliorare l’efficienza aziendale nel complesso.

“La digitalizzazione porta con sé diversi vantaggi tra cui la regolamentazione degli accessi ai dati sulla base di specifici permessi e autorizzazioni, oppure, al contrario, la loro condivisione sicura tra le diverse funzioni operative. E ancora, la tracciabilità del dato e la possibilità di ricostruirlo e di recuperarlo in caso di danneggiamento o sottrazione oltre che alla sicurezza, in termini di provenienza del dato, come nel caso della firma digitale a seguito della quale il documento non può più essere modificato.” – spiega Laura Leorati, Grants & Financial Manager di DIM Group.

“Ecco come DocsMarshal si distingue nel panorama della gestione dei dati garantendo la possibilità di affrontare attivamente la loro vulnerabilità. In un’era in cui i dati sono il nuovo oro nero, la loro corretta gestione è cruciale per evitare conseguenze disastrose come sanzioni, perdita di clienti e danni reputazionali. Con la digitalizzazione dei processi tramite software compliant come DocsMarshal, le aziende possono non solo mitigare i rischi legati alla protezione dei dati, ma anche operare con maggiore efficienza e conformità alle normative vigenti, garantendo così un vantaggio competitivo senza comprometterne la sicurezza” – conclude Luca Cavedaghi, CEO di Cualeva e founder di DocsMarshal.