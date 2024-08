Previsioni meteo 10 agosto 2024: weekend rovente

Le previsioni meteo di oggi, sabato 10 agosto 2024: anticiclone africano ancora grande protagonista e caldo in aumento al Centro-Sud

Secondo weekend di agosto al via con un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano tra Mediterraneo ed Europa. Avremo dunque una maggiore stabilità atmosferica anche sull’Italia, con una attenuazione dell’instabilità pomeridiana. Purtroppo sul fronte del caldo non ci sono buone notizie: le temperature infatti tenderanno ad aumentare ulteriormente, su valori anche di 6-8 gradi sopra le medie del periodo. Il caldo dovrebbe durare almeno fino a Ferragosto, quando i modelli meteo continuano a confermare la discesa di un nucleo instabile sulla nostra Penisola con temporali e calo termico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 10 agosto 2024.

Al Nord: Al mattino piogge da isolate a sparse al Nord-Est, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennino ma in locale sconfinamento verso le pianure. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi, specie al Nord-Est. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e cieli in prevalenza sereni ovunque. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo in Appennino, più asciutto altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto e cieli sereni ovunque. Al pomeriggio piogge e temporali in sviluppo nelle zone interne, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .