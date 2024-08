Presidenziali USA 2024: il 10 settembre il confronto in Tv tra Trump e Harris

Presidenziali Usa 2024, il candidato repubblicano Trump cambia strategia: “Mostrerò chi è Kamala Harris”. Il 10 settembre il confronto in Tv

Trump fa marcia indietro. Dopo aver annunciato meno di una settimana fa che non intendeva confrontarsi con Kamala Harris perché “tutti sanno chi è lei e chi sono io”, certo delle preferenze a suo favore nei sondaggi, il Tycoon ora ci ripensa e cambia strategia. L’arrivo della nuova candidata infatti, ha riaperto totalmente la partita e ridato slancio alla campagna elettorale democratica. Non solo Kamala Harris ha recuperato i punti di svantaggio che Biden aveva su Trump, ma ha anche superato l’ex presidente nella raccolta fondi. Segnali, che secondo i media americani hanno innervosito l’ex presidente Usa e lo hanno costretto a rivedere la sua posizione. Così nella conferenza stampa di Mar-a-lago in Florida, Trump ha affermato che “ci sono le condizioni per tre dibattiti con Harris”: su Fox News il 4 settembre, sulla ABC il 10 settembre e sulla NBC il 25 settembre. Al momento l’appuntamento confermato è quello del 10 settembre. A confermarlo è stato lo stesso canale televisivo ABC sui canali social, spiegando che entrambi i candidati hanno accettato il confronto.

LE PAROLE DI TRUMP SU CAPITOL HILL

Durante la conferenza, Trump è tornato anche sulla vicenda di Capitol Hill per difendere le persone che hanno partecipato all’assalto del 6 gennaio 2021, secondo lui trattate molto duramente. Poi l’errore clamoroso: “Nessuno è stato ucciso”. Ma a smentire il tycoon, sono i fatti, perché negli incidenti ben cinque persone hanno perso la vita e un centinaio sono rimaste ferite. Durante il suo discorso, Trump ha tirato in ballo anche Luther King, affermando che il 6 gennaio per lui c’era un pubblico più numeroso di quello presente al discorso “I Have A Dream” dell’attivista pronunciato nel 1963.