“Linea Blu” su Rai 1 oggi in viaggio dalla Liguria di Levante alla Versilia

Il racconto di un litorale tra due regioni al centro del programma “Linea Blu” in onda oggi su Rai 1, in viaggio dalla Liguria di Levante alla Versilia

Una costa di confine, dalla Liguria di Levante alla Versilia. Un luogo al centro del nuovo appuntamento con “Linea Blu”, in onda sabato 10 agosto alle 14.00 su Rai 1. Donatella Bianchi e Fabio Gallo partiranno dal Golfo dei Poeti scoprendo il borgo di Tellaro tra le leggende e le tradizioni del Palio del Golfo. A raccontarlo saranno coloro nati e cresciuti in questo luogo, come il pittore Carlo Bacci che reinterpreta con le sue opere lo spirito del posto. Le telecamere andranno per mare alla scoperta di un tratto di costa che da Tellaro arriva fino al porto di bocca di Magra.

Ci sarà Sara Rossini con il racconto del suo cambio vita: una famiglia che decide di vivere in barca navigando sull’Oceano. Meta, la spiaggia di Punta Corvo, nel comune di Ameglia, oggi interdetta al pubblico per pericolo frane. Con Donatella Bianchi, si farà luce sul perché di questa interdizione raccontando la fragilità di questa costa che fa parte del parco di Montemarcello Magra-Vara. Altro tema affrontato sarà la biodiversità dei fondali del Golfo del Tigullio, grazie a Roberto Rinaldi e alla sua partecipazione ad una missione di ricerca coordinata dall’ Area Marina protetta del Promontorio di Portofino.

Con Fabio Gallo, spazio ai pescatori di Bocca di Magra e di una zona che segna un confine naturale tra Liguria e Toscana in cui fiume Magra e Mar Tirreno dialogano da secoli. In Versilia, insieme al coordinatore dell’acquario di Livorno, all’Arpat e il Wwf verranno liberati tre esemplari di tartaruga Caretta Caretta ritrovate qualche mese fa proprio su questo litorale. Verranno seguiti da vicino gli interventi di salvataggio dei Sics (Scuola italiana Salvataggio Cani) e della Guardia Costiera, per capire come coopera per la salvaguardia e il pattugliamento di queste coste. Non mancherà un giro mondano tra gli stabilimenti di Forte dei Marmi per far rivivere le vacanze degli italiani in Versilia ed immergersi così nell’atmosfera della “Capannina” e della “Bussola” con il giornalista toscano, moderatore della Versiliana, Massimiliano Lenzi.

Con Fabio Gallo, il pubblico, potrà conoscere i grandi artisti del Marmo di Carrara come lo scultore Fabio Viale e a Viareggio, potrà salire a bordo della Conrad, una delle imbarcazioni della Sea Shepherd, associazione coinvolta nelle operazioni di salvaguardia del Mediterraneo. Il viaggio terminerà sul Lago Massaciuccoli ripercorrendo gli ultimi tratti della Ciclopedonale Puccini fino a Torre del Lago. Qui Donatella Bianchi, in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini, intervisterà il direttore d’orchestra Beatrice Venezi che racconterà la figura del grande compositore.