Le opere safari di Banksy per le strade di Londra

A Londra le opere safari di Banksy: la serie è iniziata lo scorso 5 agosto con lo stambecco, da qualcuno interpretato come una capra

Banksy è tornato a lasciare il segno. A Londra sono apparse quattro opere ‘safari’ che rappresentano quattro diversi animali. Sagome nere impresse in varie zone della città: uno stambecco, due elefanti, tre scimmie e un lupo. Protagonisti di un destino oggi più che mai in pericolo e di un ecosistema traballante, in bilico. E non è detto che non continuino a comparire altre opere nei prossimi giorni.

La serie è iniziata lunedì 5 agosto con lo stambecco, da qualcuno interpretato come una capra. Anche perché in inglese – goat/capra – può anche significare “Greatest of all”: il più grande di tutti. E per i fan di Banksy, l’artista rientra pienamente in questa definizione.

Tra i fan della prima opera c’è anche Vittorio Sgarbi, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Una capra per tutte le capre del mondo. Banksy come Marx: capre di tutto il mondo, unitevi!”.