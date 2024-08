Il film “Come prima” stanotte in prima visione su Rai 3: la trama

Il film di Tommy Weber “Come prima”, in onda sabato 10 agosto alle 23.20 su Rai 3, per il ciclo “Mai visti prima”: ecco la trama

Estate 1956. A Dieppe, in Francia, André ha finalmente trovato, dopo 17 anni, il fratello maggiore Fabio. Non si vedono da quando quest’ultimo aveva lasciato Procida e la famiglia per arruolarsi con i fascisti. André, così come il padre, militava sul versante opposto. Ora che il padre è morto, è venuto a cercare suo fratello perché sia presente ai funerali, che si terranno nell’isola natale.

È il film di Tommy Weber “Come prima”, in onda sabato 10 agosto alle 23.20 su Rai 3, per il ciclo “Mai visti prima”. Il viaggio sarà lungo, le distanze tra i due sembrano incolmabili a causa di vecchi malesseri e segreti mai affrontati. Mentre si interrogano sul significato del ritorno, i paesaggi scorrono sullo sfondo dei loro litigi, dei loro incontri inaspettati e delle difficoltà che continuano ad accumularsi. Le campagne della Borgogna, le Alpi, la frontiera italiana, Napoli e poi la traversata fino a Procida saranno le tappe della loro riconciliazione.

Il regista Tommy Weber, ispirandosi all’omonima graphic novel del fumettista francese Alfred, in “Come prima” porta sullo schermo una sintesi di ciò che accadde nel secondo dopoguerra quando, con grande fatica e dolore per le ferite lasciate dal conflitto, si tentava una riconciliazione tra persone, ideologie e anche nazioni che si erano duramente combattute.

Con Francesco Di Leva, Antonio Folletto, Massimiliano Rossi, Hugo Dillon, Gianluca Gobbi.