ByTek (Datrix) scelta da L’Oreal per migliorare fidelizzazione dei clienti

ByTek, la MarTech company di Datrix Group, ha avviato una nuova iniziativa con il Gruppo L’Oréal Italia, il principale player del settore cosmetico per migliorare le performance di acquisizione, conversione e fidelizzazione dei clienti dei propri brand Lancôme, Kiehl’s, La Roche Posay e SkinCeuticals in Italia.

Al centro del progetto – che si inserisce nel solco della collaborazione pluriennale tra le due realtà e che è partito lo scorso mese di giugno – la soluzione Audience AI sviluppata da ByTek, la quale consente di riconciliare il comportamento degli utenti di L’Oréal associando i dati provenienti dai singoli e-commerce del gruppo con quelli raccolti sugli altri touchpoint dei diversi brand come, ad esempio, piattaforme editoriali e punti vendita.

Audience AI permetterà a L’Oréal di avere una visione completa del comportamento dei propri clienti, abilitando il gruppo a iniziative di marketing digitale più efficaci, con l’obiettivo di migliorare le conversioni e rafforzare la brand awareness, oltre a permettere nuove e più complete tipologie di analisi della base clienti.

“Nel settore beauty, e più in generale tra i beni di largo consumo, le aziende hanno da sempre difficoltà a comprendere a fondo la natura della propria customer base, dal momento che spesso non possono beneficiare di relazioni o dati di acquisto diretti. In questo senso Audience AI permette di scoprire e comprendere dati della customer base fondamentali per le strategie di business – spiega Luca Ricci, Growth Director di ByTek – La soluzione di Intelligenza Artificiale che abbiamo sviluppato permette invece un’attivazione immediata del dato, sia per l’ottimizzazione delle campagne di advertising sulle singole piattaforme, come Meta, TikTok e Google, sia per dare indicazioni specifiche ai sistemi di CRM e di marketing automation di L’Oréal Italia”.

Audience AI utilizza dati crittografati e anonimizzati: solo L’Oréal Italia potrà riassociare queste informazioni ai dati personali dell’utente, grazie all’esplicito consenso raccolto.

“L’Oréal Italia fa un ulteriore passo avanti nella propria digital transformation, con un progetto innovativo che mette i dati al servizio di una customer experience sempre più personalizzata e rilevante – Francesco Tirinato, CRM, Consumer Care e Web Data Analytics Manager -. Attraverso un sistema centralizzato e rispettoso della privacy, stiamo creando una vista unica della nostra customer base. Questo ci permette di comprendere a fondo i desideri e le esigenze di ogni consumatore, offrendo esperienze su misura in ogni fase del percorso d’acquisto. Grazie a Audience AI, saremo in grado di identificare le audience con maggiore potenziale, ottimizzare le nostre campagne media, personalizzare le comunicazioni e attivare strategie di marketing automation efficaci. L’approccio data-driven ci permette di raggiungere nuovi livelli di efficienza e performance, ma la cosa più importante è che ci aiuta a costruire relazioni più solide e durature con le nostra customer base. Il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della privacy e delle normative vigenti.”