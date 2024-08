ASI, Agenzia Spaziale Italiana, e Cristiano di Thiene lanciano gadget e capi di abbigliamento

Un nuovo progetto dedicato allo spazio è entrato in orbita grazie al nuovo accordo raggiunto tra ASI, Agenzia Spaziale Italiana e la vicentina Cristiano di Thiene

Negli anni ASI si è affermato come uno dei più importanti attori mondiali sulla scena della scienza spaziale e dello sviluppo di mezzi di esplorazione dello spazio e di recente ha siglato un accordo con Cristiano di Thiene S.p.A. per tornare a volare nel mondo del merchandising.

L’unione di una realtà avanguardistica e orientata allo sviluppo di nuove tecnologie come ASI e quella della nota azienda veneta, già licenziataria del marchio Aeronautica Militare, pone le basi per lo sviluppo di prodotti nuovi ed originali. Grazie al know how nella realizzazione di collezioni total look per uomo, donna e bambino da parte dell’azienda thienese, al merchandising verrà aggiunta una prima linea di abbigliamento.

La collaborazione iniziale prevede la realizzazione di un articolo “amarcord” dedicato alla storia italiana dello spazio: un giubbotto che si ispira al progetto San Marco guidato dall’ Ing. Luigi Broglio che nel 1964 con il San Marco 1 portò l’Italia ad essere il terzo paese al mondo ad avere un proprio satellite in orbita.

“È per noi un onore,” dice Armando Pio Sperotto, Amministratore Delegato di Cristiano Di Thiene S.p.A., “Poter pensare ad una linea dedicata allo spazio in un momento in cui l’esplorazione spaziale sta vivendo una rinascita, se non addirittura l’inizio di una nuova era. Una collaborazione nella quale crediamo molto: andare nello spazio è infatti sempre stato vissuto come un sogno e anche nelle nuove generazioni questo desiderio è molto sentito, vogliamo quindi dare a tutti la possibilità di vivere questo sogno che è in fondo anche il nostro!” I primi prodotti frutto di questo progetto sono acquistabili nel sito web www.asiofficialstore.com.