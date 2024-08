Vacanze scolastiche troppo lunghe? 10 consigli per i genitori

Come ogni estate uno dei problemi ricorrenti delle famiglie e dei genitori è la gestione dei propri figli durante la chiusura delle scuole nella lunga pausa estiva

In Italia uno dei problemi più sentiti dai genitori è quello della durata delle vacanze estive. Circa 3 mesi di sospensione delle attività didattiche, oltre a rappresentare una difficoltà in termini organizzativi per le famiglie che lavorano, comporta anche, in molti casi, una perdita delle competenze e conoscenze acquisite durante l’anno (in gergo: il cosiddetto “learning loss”; fonte INVALSI). E spesso sono proprio le competenze linguistiche quelle che si perdono più rapidamente con la mancanza di esercizio adeguato.

Non tutte le famiglie, però, possono permettersi di sostenere i costi di un campo estivo o di una vacanza studio all’estero (confrontare dati ricerca ADOC-EURES), per questo Novakid, scuola di inglese online per i bambini dai 4 ai 12 anni di età presente in 50 Paesi del mondo, propone alcuni suggerimenti su come tenere in esercizio i bambini nella pratica della lingua inglese a costo (quasi) zero. Si tratta di semplici consigli per i genitori, da mettere in pratica nel tempo libero insieme ai propri figli, sia che si vada in viaggio sia che si resti nella propria località di residenza.

Dalle biblioteche comunali dove prendere in prestito libri e riviste in lingua inglese, alle rassegne cinematografiche in lingua originale offerte da molte città in estate, dalla scoperta di App e tutorial, ai giochi da tavolo, dai Gruppi Social di genitori interessati al bilinguismo alle ricette di cucina da preparare insieme, le risorse attorno a noi, infatti, non mancano. E spesso sono meno costose di quanto non ci si aspetti. Ecco qui il decalogo di Novakid:

Sfruttate quella risorsa incredibile (e gratuita!) che sono le biblioteche comunali, che hanno sempre una lista di libri e riviste in lingua originale adatti alle varie età e livelli. Createvi una lista di attività da svolgere insieme in inglese. Giochi da tavolo, film, serie TV o libri da leggere insieme in inglese aiutano a creare esperienze condivise di apprendimento della lingua e a sviluppare i legami familiari. Etichettate gli oggetti. Etichettare gli oggetti quotidiani con parole in inglese è un modo semplice ma efficace per circondarsi di parole. Attaccando delle etichette su mobili, elettrodomestici e oggetti da cucina, il bambino riesce ad associare le parole inglesi ad oggetti concreti, rafforzando il consolidamento del vocabolario e facilitando l’associazione parola-oggetto. Coinvolgete i vostri figli. Se siete in viaggio all’estero e i vostri bambini sanno già leggere, approfittate per coinvolgerli nella lettura dei menu che spesso sono proposti in lingua inglese. Iscrivetevi ai gruppi social di genitori incentrati sul tema del bilinguismo: un modo per condividere suggerimenti ed esperienze. Sfruttate la tecnologia. Esplorate assieme ai vostri figli App o siti Web che offrono giochi, tutorial e soluzioni per l’apprendimento dell’inglese. I contenuti multimediali e le piattaforme online forniscono al bambino esperienze linguistiche immersive. Consultate la programmazione locale della vostra città: in estate sono numerose le rassegne teatrali o cinematografiche in lingua inglese. Qui i 4 film del 2024 da non perdere secondo Novakid. Cucinate insieme una ricetta utilizzando un libro di cucina in inglese. Anche in questo caso vi verrà in aiuto la biblioteca comunale o internet dove è possibile trovare ricette facili e divertenti. Imparate dalle canzoni inglesi. Cantando i bambini memorizzano strutture grammaticali, vocabolario e pronuncia in modo divertente, senza neanche rendersene conto. Qui Novakid vi propone 12 canzoni adatte all’infanzia. Guardate insieme le Olimpiadi. Le Olimpiadi 2024 sono indubbiamente l’evento sportivo dell’anno che appassionerà grandi e piccini. Guardarle in famiglia può essere un’occasione per imparare i nomi delle varie discipline sportive. In questo articolo oltre a spiegarvi come sono nate e cosa rappresentano, Novakid propone anche 2 film a tema da vedere in lingua originale.

