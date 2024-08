Previsioni meteo 9 agosto 2024: caldo africano fino a Ferragosto

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 9 agosto 2024: anticiclone dominante, verso un nuovo picco dell’ondata di calore

Scenario meteo bloccato da ormai diversi giorni sull’Italia dove continuano a registrarsi condizioni meteo stabili e soleggiate, con qualche temporale di calore pomeridiano sui rilievi e zone interne del Centro-Sud. L’alta pressione di matrice africana sarà protagonista anche nei prossimi giorni e almeno fino a Ferragosto non sono previste novità di rilievo, con temperature destinate anche a salire di qualche grado. Dopo questo nuovo picco del caldo però si intravede una svolta fresca, con la definitiva ritirata dell’anticiclone e l’arrivo di una perturbazione atlantica.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 9 agosto 2024.

Al Nord: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sulle Alpi orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi su Alpi e Appennino, sole prevalente altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo residue piogge sulle Alpi centro-occidentali. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo in Appennino, più asciutto altrove. In serata e nottata tornano condizioni tempo asciutto ovunque con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto e cieli sereni ovunque. Al pomeriggio instabilità in sviluppo sulle zone interne Peninsulari e della Sicilia con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove. In serata tornano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime senza variazioni. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .