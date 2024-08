Partita la Call4Startup di Fincantieri: c’è tempo fino a settembre

Aperta la Green Transition & Operational Excellence, la Call4Startup di Fincantieri dedicata a startup e PMI innovative

Parte Green Transition & Operational Excellence, la Call4Startup di Fincantieri dedicata a startup e PMI innovative in grado di offrire soluzioni per supportare la transizione energetica delle navi, attraverso l’ottimizzazione dei consumi, nuovi sistemi di generazione di potenza e l’efficientamento energetico dei sistemi, e per migliorare l’operatività in cantiere, attraverso l’ottimizzazione dei processi di produzione, il tracciamento e la connettività da remoto.

L’obiettivo è identificare progetti e opportunità in ambiti strategici per il Gruppo, definiti nel piano industriale, per favorire la contaminazione trasversale di tecnologie, ottimizzare i processi e promuovere una crescita sostenibile. Le realtà selezionate a valle dell’iniziativa avranno l’opportunità di collaborare con Fincantieri e sviluppare un prototipo (Proof of Concept) attraverso il quale testare le loro soluzioni e validare la propria tecnologia in un ambiente controllato, adattato agli specifici bisogni del Gruppo, che potrà valutare eventuali sviluppi, come per esempio l’adozione delle soluzioni sperimentate.

Il progetto Green Transition & Operational Excellence è realizzato in collaborazione con Cariplo Factory, uno dei più importanti hub di open innovation in Italia.

Startup e PMI innovative hanno tempo fino al 24 settembre per candidarsi alla call e presentare la propria soluzione nell’ambito delle aree di interesse definite da Fincantieri. Al termine di questa prima fase, Fincantieri, con il supporto di Cariplo Factory, selezionerà le soluzioni più in linea con i propri fabbisogni di innovazione. Queste realtà, poi, avranno l’opportunità di partecipare al Selection Day, un evento dedicato ad approfondire caratteristiche e potenzialità delle soluzioni valutate più ad alto potenziale. Tra queste, infine, verranno scelte le realtà con cui sviluppare il prototipo.