Lilciu nelle radio con il nuovo singolo “Scrivere normale”

In rotazione radiofonica “Scrivere normale”, il nuovo singolo di LILCIU disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale

In rotazione radiofonica “Scrivere normale”, il nuovo singolo di LILCIU disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale.

“Scrivere normale” è un brano che si costruisce su un suono pop-punk con una piccola influenza trap. Racconta di una ragazza, impegnata in una relazione per nulla sana, per cui l’autore aveva una cotta gigantesca. Questa storia d’amore le crea problemi di insonnia, bassa autostima arrivando a cambiare profondamente il suo carattere. Infatti si ritrova ad accettare comportamenti che mai avrebbe accettato prima,come tradimenti e bugie, pur di non porre fine alla relazione. Una volta che però questa storia finisce, la ragazza si rende conto che è cambiata a tal punto da pensare solo a se stessa e di essere diventata egoista e molto simile al suo ex, che tanto l’ha fatta soffrire.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Ho provato a raccontare di questa ragazza per cui avevo una cotta, ma che già era impegnata in una relazione che però le stava creando grossi problemi. Il messaggio nascosto in questo brano è che spesso le relazioni arrivano a cambiarci nel profondo e nemmeno ce ne accorgiamo, se non quando questi cambiamenti sono già avvenuti.”

Il video di “Scrivere normale” è stato realizzato durante lo shooting fotografico a cui sono aggiunte delle piccole animazioni per enfatizzare le parole.