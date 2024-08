Kikì online con il nuovo album “Il tempo”

Il disco di Kikì è il racconto del complesso legame dell’artista con il tempo e il lento scorrere della natura, in un manifesto musicale in bilico tra varie influenze

È in uscita per Futura Dischi IL TEMPO, debut EP di KIKÌ, tra i nuovi artisti targati Futura Dischi. Anticipato dai primi singoli Ancora 1 Minuto e È ‘na vita, il disco è il racconto del complesso legame dell’artista con il tempo e il lento scorrere della natura, in un manifesto musicale in bilico tra le influenze di Dijon, Saya Gray, Sampha e Frank Ocean.

“Noi cerchiamo di combattere il tempo, accelerando i nostri ritmi, andando sempre più di corsa, in una gara dove non si arriva mai primi. Involontariamente ci siamo tutti in questa gara, c’è a chi interessa correre più forte e chi invece si prende i propri tempi. Alla fine però, tra tutti i partecipanti alla corsa, è la verità che vince sempre, con il proprio tempo e con il proprio passo. Noi, nel confronto del tempo, non possiamo nulla.”

Il tempo interroga l’artista, interroga l’ascoltatore, forse tutti incapaci di godersi un momento di pausa e di ozio. Tutto sembra andare velocissimo: “tutto sembra andare velocissimo e si muove sempre più veloce rispetto a me. Sicuramente Milano ha accentuato questa sensazione. Quando torno nelle mie zone, a Salerno, è tutto diverso. L’unica cosa che rimane uguale è la natura che fa il suo corso a prescindere da tutto. E mentre tutto va, spesso ci si ritrova a parlare di un sacco di cose inutili, a cercare di avere ragione quando si discute. Quando alla fine è il tempo che ha ragione su tutto. Dalle parti mie si dice che “la ragione non urla, la ragione si siede e poi aspetta”. (Kikì)

TRACKLIST

1. Ancora 1 Minuto

2. Così da sempre

3. È ‘na vita

4. Interludio (la fretta)

5. Settembre è arrivato

6. La notte passa anche se non dormo mai

7. Vorrei/Avrei

8. Il tempo