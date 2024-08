Il film “Modalità aereo” diretto da Fausto Brizzi stasera su Rai 1: la trama

Il film del 2019 “Modalità aereo” diretto da Fausto Brizzi e con protagonisti Lillo, Paolo Ruffini, Violante Placido e Dino Abbrescia stasera su Rai 1: la trama

Quanti problemi può causare la perdita di uno smartphone? Parecchi, specialmente se finisce nelle mani sbagliate. Lo sa bene Diego Gardini, un ricco imprenditore a capo di un’azienda vinicola molto prestigiosa, poco curante del bene altrui. Un giorno, in partenza per Sidney per un viaggio di lavoro, incontra nel bagno dell’aeroporto Ivano e Sabino, due addetti alle pulizie che lo riconoscono e lo importunano per fare un selfie.

Diego li caccia via con arroganza e minaccia di farli licenziare, ma uscendo lascia inavvertitamente il cellulare in bagno; i due inservienti, intravedendo la possibilità di vendicarsi per esser stati maltrattati, se ne appropriano e approfittano della lunga durata del volo verso Sidney per rubargli non solo il denaro, ma anche la vita digitale, distruggendo così la sua immagine. Una volta atterrato in Australia, Diego scopre di essere vittima di ritorsione e prova ad arginare la valanga di problemi scaturiti dall’incauta perdita dello smartphone.

E’ la trama del film “Modalità aereo” con Lillo Petrolo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti in onda stasera su Rai 1.