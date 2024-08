I Last Fist Hero nelle radio e online con “Modern Times”

“Modern Times”, il nuovo singolo dei Last Fist Hero, è un potente inno che denuncia le ingiustizie del mondo moderno

“Modern Times”, il nuovo singolo dei Last Fist Hero, è un potente inno che denuncia le ingiustizie del mondo moderno. Questo brano affronta temi cruciali come la guerra, il fascismo e il razzismo, opponendosi con forza a tutto ciò che è male e ingiusto nella nostra società.

“Modern Times” è un appello alla coscienza collettiva: invita tutti a non rimanere in silenzio di fronte alle ingiustizie e a lottare per un futuro migliore. In un’epoca in cui è facile sentirsi sopraffatti dalle negatività, i Last Fist Hero ci ricordano che è fondamentale prendere posizione e agire per il cambiamento.

Ogni persona ha il diritto e il dovere di far sentire la propria voce e di impegnarsi per un mondo più giusto e solidale.

“Modern Times” è un invito a non restare indifferenti, ma a contribuire attivamente a costruire un futuro dove il bene prevalga sul male.

I Last Fist Hero sono una band punk rock nata in Calabria nel 2014, anno in cui pubblicano il loro primo EP. Nel 2015 pubblicano il loro primo album sotto Pan Music Production. Dopo una pausa di 7 anni tornano in attività con i singoli “Only Fire”, “Xmas night” e “Living Dead” sempre sotto Pan Music Production. La band attualmente si è spostata in pianta stabile a Bologna, con un cambio di formazione per basso e batteria.

Nel 2024 firmano con Sorry Mom! ed esce il singolo “Modern Times”.