Fentermina possibile alleata in alcuni pazienti obesi

I pazienti che hanno perso meno di 20 chili durante la terapia con un GLP-1 agonista possono perdere ulteriore peso dopo la sospensione del farmaco con fentermina

I pazienti che hanno perso meno di 20 chili durante la terapia con un GLP-1 agonista sembrerebbero avere maggiori probabilità di perdere ulteriore peso dopo la sospensione del farmaco se era stata loro prescritta fentermina, secondo un rapporto di Epic Research non sottoposto a peer-review.

«I nostri risultati suggeriscono che i medici potrebbero prendere in considerazione la prescrizione di fentermina a coloro che hanno interrotto i farmaci GLP-1 agonisti, soprattutto se hanno perso meno di 20 chili durante la terapia» ha affermato Kersten Bartelt, medico presso Epic Research. «In questo modo potrebbero potenzialmente aiutarli a mantenere o addirittura ad aumentare la perdita di peso».

Risultati contrastanti dopo la sospensione della terapia con GLP-1 agonisti

I risultati di ricerche precedenti sul recupero del peso dopo la sospensione di un agonista del recettore del GLP-1 sono contrastanti. Uno studio ha dimostrato che due terzi dei pazienti trattati con semaglutide 2,4 mg una volta alla settimana hanno riacquistato il peso un anno dopo l’interruzione del farmaco, mentre un altro rapporto ha evidenziato che più della metà dei soggetti che hanno interrotto il trattamento con semaglutide o liraglutide hanno mantenuto il proprio peso un anno dopo.

Nel presente studio i ricercatori hanno confrontato i risultati di 7.773 pazienti, ai quali dopo aver sospeso un GLP-1 agonista era stata prescritta fentermina, un farmaco che sopprime l’appetito approvato nel 1959 dalla Fda per la gestione del peso, con quelli di quasi 35mila soggetti senza la prescrizione del farmaco.

Con fentermina per alcuni pazienti è più facile mantenere il peso sotto controllo

L’analisi ha rivelato che i pazienti che avevano guadagnato o mantenuto il peso mentre assumevano un GLP-1 agonista avevano maggiori probabilità di perdere peso dopo il passaggio a fentermina, con un calo ponderale mediano di circa il 3% nell’anno successivo alla sospensione del GLP-1 agonista.

Al contrario, i soggetti passati a fentermina dopo aver perso almeno 20 chili mentre assumevano un agonista del recettore del GLP-1 avevano maggiori probabilità di riacquistare peso 1 anno dopo aver interrotto la terapia, con più della metà dei pazienti che riacquistava almeno una parte del peso perso.

È stato quindi valutato se i pazienti a cui era stata prescritta fentermina dopo l’interruzione di un farmaco GLP-1 agonista avevano maggiori probabilità di mantenere il peso sotto controllo un anno dopo rispetto a quelli che non avevano ricevuto tale prescrizione. È risultato che il 27,3% dei pazienti che non hanno utilizzato fentermina hanno riacquistato tutto il peso perso durante il trattamento con GLP-1 agonisti rispetto al 19,3% di quanti hanno invece l’hanno assunta.

«Anche se abbiamo riscontrato dei benefici in termini di perdita di peso per alcuni pazienti che sono passati alla fentermina, è importante ricordare di prendere in considerazione anche le caratteristiche individuali del paziente, le scelte di vita e le circostanze personali, fattori che non facevano parte di questo studio» ha fatto presente Bartelt.

«La ricerca futura potrebbe studiare gli impatti a lungo termine del passaggio dagli agonisti del recettore del GLP-1 alla fentermina» ha aggiunto. «Sarebbe anche utile valutare i fattori che influenzano il recupero di peso dopo la sospensione dei farmaci GLP-1 agonisti».

Referenze

Patients who lose less than 20 pounds on GLP-1 treatment lose more weight after switching to phentermine.

Leggi