“Come un bambino” di Andrea Meda ha anche un videoclip

Disponibile anche su Youtube il video per “Come un bambino“, il nuovo singolo di Andrea Meda, un nuovo intimo brano per il cantautore lombardo

Dopo l’anteprima su Rockon, è disponibile anche su Youtube il video per “Come un bambino“, il nuovo singolo di Andrea Meda, un nuovo intimo brano per il cantautore lombardo: una canzone introspettiva che ci fa riguardare al passato, quello più profondo, ai momenti dove non avevamo paura di nulla e tutto risultava nuovo e speciale: liberi da ogni convenzione e da ogni ideale.

Questa canzone l’ho scritta di getto guardando una foto che mi avevano fatto credo negli anni dell’asilo, è una riflessione sul tempo che passa e su come tante volte vorremmo raccontare ai noi stessi del passato come saranno le cose, cosa aspettarsi dalla vita.

Dall’altra parte è anche una dedica agli anni dell’infanzia, gli anni dove non si ha paura di nulla perché non si conosce ancora nulla, dove è tutto nuovo e forse gli anni dove siamo più liberi in assoluto di esistere e basta, liberi da ogni convenzione e da ogni ideale.

(Andrea Meda)