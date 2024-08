Bertani Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana insieme per l’ambiente

Bertani Trasporti S.p.A. con il fattivo supporto tecnico di Rete Ferroviaria Italiana, ha avviato un passo significativo verso un futuro a minor impatto sul clima

In un’epoca in cui lo sviluppo sostenibile delle imprese diventa sempre più un imperativo, Bertani Trasporti S.p.A. con il fattivo supporto tecnico di Rete Ferroviaria Italiana, ha avviato un passo significativo verso un futuro a minor impatto sul clima. A partire da dicembre 2023, sono state messe “in rete” le azioni per consentire di attivare una nuova relazione di traffico per il trasporto ferroviario di autoveicoli, con l’obiettivo di promuovere una logistica sostenibile, puntando alla riduzione delle conseguenze ambientali a fronte di servizi integrati ancora più efficienti.

La nuova relazione collega Chignolo Po (PV), uno dei diversi Vehicle Logistic Center di Bertani Trasporti in Italia, con Cassino in provincia di Frosinone, e intende rendere più funzionale ed ecocompatibile il trasporto degli autoveicoli verso il Sud Italia. Grazie all’operato di RFI, gestore della Rete e pianificatore dello sviluppo della stessa orientata anche al business merci, gli autoveicoli raggiungeranno Cassino su rotaia, contribuendo significativamente alla riduzione del traffico su gomma e, di conseguenza, delle emissioni di CO2. Attualmente, il servizio prevede un viaggio settimanale, con l’ambizione di raddoppiare in breve tempo, trasportando oltre 200 veicoli per viaggio.

Questo switch modale dal trasporto su strada a quello su ferrovia offre benefici tangibili e misurabili. Basandosi sui dati di una delle prime settimane a pieno regime, infatti, è possibile fare alcune previsioni sull’arco temporale di un anno.

– Il risparmio annuo si traduce nell’eliminazione sulla tratta di circa 1.300 bisarche, corrispondenti a oltre 292.000 litri di gasolio risparmiati e a poco meno di 790 tonnellate di CO2 non rilasciate nell’atmosfera.

– Su base settimanale i chilometri non percorsi dalle bisarche sono stimabili in oltre 15.200, con effetti immediati sulla diminuzione dell’impatto ambientale, dell’inquinamento e potenzialmente elevati, seppur non facilmente calcolabili, anche per la riduzione del traffico sulla tratta non percorsa su gomma*.

Sergio Bertani, Amministratore Delegato di Bertani Trasporti S.p.A., ha così commentato: “Sono orgoglioso di constatare il grande impegno di Bertani Trasporti verso un futuro più green e a minor impatto sul clima. La nuova relazione che collega Chignolo Po a Cassino, permetterà di ridurre significativamente le emissioni di CO2, contribuendo concretamente alla tutela dell’ambiente e alla riduzione del traffico su gomma. Siamo entusiasti di continuare su questa strada e di ampliare ulteriormente le nostre azioni a favore della sostenibilità”.